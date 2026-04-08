Polis memurlarının sorunlarının araştırılması talebi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Veysel Tipioğlu ''Polisimiz; fedakârlığın, cesaretin ve vatan sevgisinin adıdır.'' şeklinde reklam yapmayı seviyorsun. Hadi muhalefet verdi diye önergeleri reddediyorsunuz. Siz aksiyon alın o zaman mecliste siz birşeyler yapın. Milletvekili olmadan önce bulunduğun teşkilatın sorunlarını biliyorsun. Sadece müdür arkadaşlarının yaş haddini yükseltmek için çabaladın 300.000 kişilik teşkilatta iş yapan sadece Polis Memurlarıdır.

Bu zam ve 12/36 olayı sosyal medya etkisini azaltmak için basındaki tetikçiler tarafından yapılan bir algı çalışması. 1.2 milyon Devlet İşçisi ya benimle aynı maaşı alıyor yada benden fazla alıyor

300000 kişilik bir teşkilatın sorunlarını 23 yıldır çözmediniz

Bir sitemimde meslektaşlarıma; hepimizi süründürüyorlar, hakkımızı yiyorlar, zulm ediyorlar birde destek verenler var. Yazıklar Olsun!!