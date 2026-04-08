Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Veysel Tipioğlu


08 Nisan 2026 12:08
Veysel Tipioğlu

Polis memurlarının sorunlarının araştırılması talebi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Veysel Tipioğlu ''Polisimiz; fedakârlığın, cesaretin ve vatan sevgisinin adıdır.'' şeklinde reklam yapmayı seviyorsun. Hadi muhalefet verdi diye önergeleri reddediyorsunuz. Siz aksiyon alın o zaman mecliste siz birşeyler yapın. Milletvekili olmadan önce bulunduğun teşkilatın sorunlarını biliyorsun. Sadece müdür arkadaşlarının yaş haddini yükseltmek için çabaladın 300.000 kişilik teşkilatta iş yapan sadece Polis Memurlarıdır.

Bu zam ve 12/36 olayı sosyal medya etkisini azaltmak için basındaki tetikçiler tarafından yapılan bir algı çalışması. 1.2 milyon Devlet İşçisi ya benimle aynı maaşı alıyor yada benden fazla alıyor

300000 kişilik bir teşkilatın sorunlarını 23 yıldır çözmediniz

Bir sitemimde meslektaşlarıma; hepimizi süründürüyorlar, hakkımızı yiyorlar, zulm ediyorlar birde destek verenler var. Yazıklar Olsun!!


milenyumpolice
Daire Başkanı
08 Nisan 2026 12:57
Onun tek derdi devrelerinin yaşını 65 e çıkarmak , onların yanında bizi de 60 çıkarıp başımızı yakmak.

karabatak28
Aday Memur
08 Nisan 2026 12:59
tipoğlu ne beklenir

sdtmtl
Memur
08 Nisan 2026 13:11
Evet halen inanmıyorsunuz bir daha sorayım kaç gündür diyorum maddi olarak hiç bir şey yok kanun taslagında ekstra ne çıkar bilmiyorum ama zam mesai falan yok emin olun
Toplam 3 mesaj

