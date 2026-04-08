Arkadaşlar polislikten önce 6 aylık ücretsız izin sonra istifa etmeyı düşünüyorum


08 Nisan 2026 17:18
Arkadaşlar polislikten önce 6 aylık ücretsız izin sonra istifa etmeyı düşünüyorum

Arkadaşlar Ankara?da yaşıyorum Beypazarı?na tayınım çıktı eşimin Ankara merkezde sabıt işi ve çocuğumun okulu var 120 km onlar gelemıyor ayrı kalmak Banada zor geldıgı için sporcuyum antrenörlük yapmak istiyorum sözce mantıklı mı ayrı kalmak mı yoksa maddıyat mı


kenandere
Memur
08 Nisan 2026 18:04
ayrılma maddiyat mutluluk getirmiyor

elbetbirgunn
Aday Memur
08 Nisan 2026 18:10
niye çıktı tayin görüşe çıkabilirisn önce mazaret bildir

Alp340626
Şef
08 Nisan 2026 20:29
kardeşim bence acele karar verme bir sürü kişi gel git yapıyor genelde ona göre de yardımcı olurlar hemde altı yıl büyük sehirin stresinden kurtulursun bildiğim oraya belediye otobüsü de gidiyor

Antrenor7106
08 Nisan 2026 20:53

Bulunduğum yere 120 km 1.5 saat sadece kendi arabamla sürüyor yanı futbol okulu açmayı düşünüyorum


Antrenor7106
08 Nisan 2026 20:54

Yani başarılı olabılırmıyım 14 yılım gectı meslekte yoruldum artık evım var arabam var eşim çalısıyı


Antrenor7106
08 Nisan 2026 20:56

Nasıl ayrılma demıssın ama maddıyat mutluluk getırmıyor demıssın

kenandere, 7 saat önce
ayrılma maddiyat mutluluk getirmiyor

yakışıgım
Şube Müdürü
08 Nisan 2026 21:06

Hafta sonları benim çocuğu 1 saat götürüyorum yüzlerce çocuk geliyor her birinden 2 bin aidat alıyorlar valla çok güzel iş sinir yok stres yok yapabilirsen ufaktan başla tutturursan istifa et

Antrenor7106, 4 saat önce

Bulunduğum yere 120 km 1.5 saat sadece kendi arabamla sürüyor yanı futbol okulu açmayı düşünüyorum


Antrenor7106
08 Nisan 2026 21:53

Öncelıkle ücretsiz izin dılekcesı yazdım kabul olursa deneyecegım inşallah sende mı polis memurusun

yakışıgım, 4 saat önce

Hafta sonları benim çocuğu 1 saat götürüyorum yüzlerce çocuk geliyor her birinden 2 bin aidat alıyorlar valla çok güzel iş sinir yok stres yok yapabilirsen ufaktan başla tutturursan istifa et

