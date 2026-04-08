Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

08 Nisan 2026 20:19
Gece 13 saat mesaiden çıkıp sabah 6 da atış alanına gidiyorum 130. sıradayım beklesem 3,4 de sıra anca gelicek, akşam tekrar7 de başlayan 13 saat mesai var.


Alp340626
Şef
08 Nisan 2026 20:26
herkes çalıştığı günlerde atışa gidiyor subenle görüş Allah muhafaza atışa giderken başına birşey gelse şehit bile sayilmazssin bu yüzden seni atışa gideceğin gün idari izinli saymqlari gerekiyor

ahmet7174
Memur
08 Nisan 2026 20:27
nöbet istirahatli olduğun gün atış yapamazsın.

plt.kaan
Memur
08 Nisan 2026 20:57
atış bir gorevlendirmedir. sen atış yapmazsan bana atış için araç tahsis edilmedi. dersin. bırak birim amirin bunu düşünsün.

cagataypol
Şube Müdürü
08 Nisan 2026 20:59
neye göre yapamaz? hangi mevzuata göre? görev istirahatten kastın ne? mesaiden çıkış mı yoksa misal olarak mesaiye gidecek olduğu saat 19.00 öncesi mi? eğer her ikisi de diyorsan hangi yönetmelik yönerge ya da genelge kapsamında atış yapamaz? bir açıklasana
Anderson1
Daire Başkanı
08 Nisan 2026 21:33

Sen açıklada madem millet bilsin

buralarda925
Şef
08 Nisan 2026 22:25
bizim ankara de atış için izin veriliyor o gün istirahati sayılıyorsun ama bunu eğitim sube galiba istemiş burda yorgun uykusuz geliyorlar atış güvenliği açısından tehlikeli demişler sizin ordakiler canını sokakta buldu heralde

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
08 Nisan 2026 22:33
Atış tebligat yazısında Personel atışa gittiği gün İDARİ İZİNLİ yazıyor. Büronuzda imza atarken okuyun.
Alp340626
Şef
08 Nisan 2026 22:34
bir meslektasimiz atışa giderken kalp krizinden vefat ettiği için yaptılar olmadı gerekm birşeyler olunca yapılıyor maalesef
Ahmetpulat
Memur
08 Nisan 2026 23:14

Atış yaptığın gün idari izinli oluyorsun. Lütfrn haklarınızı bilin piyadelik yapmayın.

Toplam 9 mesaj

Sözlük

08.04.2026 iran-abd ateşkesi 1 fetö 1 hossein sotoodeh 1

