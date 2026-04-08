Sınavdan sonra kopya çektiği anlaşılan öğrenci hk.


08 Nisan 2026 21:26
Sınavdan sonra kopya çektiği anlaşılan öğrenci hk.

Sınavları okurken kopya çektiği bariz bir şekilde verdiği cevaplardan belli olan iki öğrenci hakkında neler yapılabilir?

Cevap verirken şunları da eklemekte fayda var;

1-) Sınav MEB in yaptığı ortak 8. sınıf matematik sınavı.

2-) Gözetmen hocam durumu fark etmediği için herhangi bir tutanak tutmamış. Olayı yazılı kağıtlarını okurken fark ettik.

3-) Yanlış cevaplar aynı. Sayıların yerleri yazım şekilleri bile aynı.

Yapılabilecek bir işlem yok mudur?


m.r_f
Genel Müdür
08 Nisan 2026 22:57

Merhabalar. Ne yazık ki üzülerek en gerçekçi cevabı vereyim size; işlem yapıp başınıza iş mi alacaksınız(!) Boş verin gitsin.


ingilizceci78
Şef
08 Nisan 2026 23:04

ben yabancı dilde hadis dua falan yazıyorum çocuk onu çevirmiş helal olsun büyük ihtimal kopya öğrenciyi tanıyorum ama işte


Bilim.34
Aday Memur
08 Nisan 2026 23:05

Zaten pek çoğumuz "haklı olarak" bu şekilde düşünüyor ancak bu boşvermişlik ile nasıl mesleğimize devam edebiliriz bilemiyorum. Her geçen gün daha kötüye gidiyor.

m.r_f, 2 saat önce

Merhabalar. Ne yazık ki üzülerek en gerçekçi cevabı vereyim size; işlem yapıp başınıza iş mi alacaksınız(!) Boş verin gitsin.


Bilim.34
Aday Memur
08 Nisan 2026 23:06

Hocam burada fark edilen kağıtlarda yanlışlar, çizimler, şekiller birebir aynı. Fotokopi yani. Bu öğrenci yapamaz bunu nasıl yapmış şeklinde bir tespit değil. Bildiğiniz aynısını yanlışıyla günahıyla sevabıyla geçirmiş.

ingilizceci78, 2 saat önce

ben yabancı dilde hadis dua falan yazıyorum çocuk onu çevirmiş helal olsun büyük ihtimal kopya öğrenciyi tanıyorum ama işte


fatih ç.
Genel Müdür
09 Nisan 2026 01:01

Bwnce kopya muamelesi görüp disiplin kuruluna çıkarılabilirler. Savunmaları istenir, ayrı ayrı. Birisi benden baktı diyecek belki de rızası yoktu.

Disiplin kurulu kararı verir. Öğrenciler diretirse yanlışlarımız tesadüf diye, o zaman düşünülür. Sizin yapacağınız zaten tutanak ve disipline sevk. Ceza işine onlar karar verir.

