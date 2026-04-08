Sınavdan sonra kopya çektiği anlaşılan öğrenci.


08 Nisan 2026 21:26
Sınavları okurken kopya çektiği bariz bir şekilde verdiği cevaplardan belli olan iki öğrenci hakkında neler yapılabilir?

Cevap verirken şunları da eklemekte fayda var;

1-) Sınav MEB in yaptığı ortak 8. sınıf matematik sınavı.

2-) Gözetmen hocam durumu fark etmediği için herhangi bir tutanak tutmamış. Olayı yazılı kağıtlarını okurken fark ettik.

3-) Yanlış cevaplar aynı. Sayıların yerleri yazım şekilleri bile aynı.

Yapılabilecek bir işlem yok mudur?


m.r_f
Genel Müdür
08 Nisan 2026 22:57

Merhabalar. Ne yazık ki üzülerek en gerçekçi cevabı vereyim size; işlem yapıp başınıza iş mi alacaksınız(!) Boş verin gitsin.


ingilizceci78
Şef
08 Nisan 2026 23:04

ben yabancı dilde hadis dua falan yazıyorum çocuk onu çevirmiş helal olsun büyük ihtimal kopya öğrenciyi tanıyorum ama işte


Bilim.34
Aday Memur
08 Nisan 2026 23:05

Zaten pek çoğumuz "haklı olarak" bu şekilde düşünüyor ancak bu boşvermişlik ile nasıl mesleğimize devam edebiliriz bilemiyorum. Her geçen gün daha kötüye gidiyor.

Bilim.34
Aday Memur
08 Nisan 2026 23:06

Hocam burada fark edilen kağıtlarda yanlışlar, çizimler, şekiller birebir aynı. Fotokopi yani. Bu öğrenci yapamaz bunu nasıl yapmış şeklinde bir tespit değil. Bildiğiniz aynısını yanlışıyla günahıyla sevabıyla geçirmiş.

fatih ç.
Genel Müdür
09 Nisan 2026 01:01

Bwnce kopya muamelesi görüp disiplin kuruluna çıkarılabilirler. Savunmaları istenir, ayrı ayrı. Birisi benden baktı diyecek belki de rızası yoktu.

Disiplin kurulu kararı verir. Öğrenciler diretirse yanlışlarımız tesadüf diye, o zaman düşünülür. Sizin yapacağınız zaten tutanak ve disipline sevk. Ceza işine onlar karar verir.


Güzel Kadın
Aday Memur
09 Nisan 2026 07:33
bu normal sınavlarda da çok sık karşılaşılan bir olay. ne demişti milletvekili; günah işleme hakkımıza müdahale etmeyin, evet onları vicdanlarıyla baş başa bırakın, zira ilk cevabı yazan kişi acı gerçeği söylemiş, yine de bir musibet bin nasihatten daha etkilidir, seçim sizin

uzman-muallim
Memur
09 Nisan 2026 08:19

Sınavdan sonra kopya çektiğinden şüphelendiğiniz öğrenciye hiç bir şey yapamazsınız. Ha sınav anında kopya yakalarsınız ossurtursunuz. Şayet sınavdan sonra ossurtmaya kalkarsanız kendiniz ossurtulursunuz.


Mavi.Ufuklar
Genel Müdür
09 Nisan 2026 13:32

Kopya da bir öğrenme şeklidir. Bence öğretmenlerin öğrencileri kopyaya teşvik etmesi gerekli. Çünkü, kopya kağıdı hazırlamakla uğraşan öğrenciler, aslında o derse çalışmış oluyorlar. Birbirinin kağıdına bakarak veya birbirine fısıldayarak yapılan kopya çekmeyi kastetmiyorum elbette. Önceden hazırlanan kopya kağıtlarını kastediyorum. Bence öğretmenler, "en iyi kopya hazırlmama yarışması" şeklinde etkinlikler bile düzenlemeliler. Derse dikkatini veremeyen öğrencinin derse daha iyi çalışmasını sağlayacak başka bir yöntem var mıdır? Hem de bunu isteyerek, eğlenerek yapacaklar.

Diğer bir konu da şu; yakalanmadan kopya çekmeyi başarmışlarsa, bence gurur veya ego yapmaya gerek yok. Hatta bu başarıyı inceden tebrik etmek gerekli ancak tekrar etmemesi için de önlem alınmalı tabi. Şunu da unutmamak gerek, kopya çeken öğrenci sizin öğrenciniz, bir başkasının değil. Bir öğrenci kopya çekmek durumunda kalmışsa, öğretmen bu konu hakkında yüz kere düşünmeli, kafa yormalıdır ve bundan çıkartmassı gereken birçok ders olduğunun farkında olmalıdır.

Şahsi fikrim, eğitim konusunda "disiplin cezası" bir acziyettir. Hele de küçük yaştaki çocukları bir tür "sopa" ile "hizaya getirmek" bir eğitim modeli veya bir önlem değildir, olmamalıdır. Disiplin cezası uygulamak yerine "rehabilitasyon" uygulamanın daha etkili olacağı kanaatindeyim.


Güzel Kadın
Aday Memur
09 Nisan 2026 18:02
yani diyorsunuz ki ahlaksızlık da bir ahlak edinme şeklidir; örneğin Sedat paker gibi

kimuni
Genel Müdür
09 Nisan 2026 18:59

eski bakanımız nabi avcıyı yı geçtiniz bence. şöyle ki hız limiti 70 km olan yerde o 110 la gidiyor siz ise 150 yi de aşıp geçtiniz gibi yani.

merak ettiğim bir husus var: sayın ösym başkanlığı bu kopya konusunda öyle bir abartmış ki ben zamanında yanıma kağıt para bile alamadığım oldu ama en sonki mesela bu pazar yapılan yds sınavında da arabamın (kumamdalı) anahtarını dahi alamadım. yanisi bir tarafta sizin 150 km hızla giden söylemleriniz bir diğer tarafta devam eden yüksek disiplinli (ki onlarda sanırım arka planda su koyveriyorlar muhtemelen bunlar belki ekran koruyucu)

yani sırf masum ve tertemiz bir fikirle tüm kurallara uymaya çalışarak hazırlanmak isteyen mehmet adındaki masum temiz gencimize söyleyecekleriniz ne olur merak ediyorum.

özet: bir tarafta alıntıya konu söylemleriniz.

diğer tarafta torpili olmayan temiz masum mehmet adlı gencimiz ösym nin sınavına girecek. Doğrusu ne olmalı ?? (merak ediyorum)

Mavi.Ufuklar
Genel Müdür
09 Nisan 2026 19:38

Cezai ehliyeti bile olmayan, henüz 13-14 yaşlarında, 8. sınıfa giden yavrucaklarımızı disiplinle cezalandırmanın bir saçmalık olduğunu söylüyorum.

Bir yavrucağımız bir kuyuya düşmüşse, onu kuyuya düştüğü için cezalandırmak yerine, onu düştüğü kuyudan çıkartmak gerekir. Söz deyimi, onları düştükleri kuyudan çıkartabilmek için o kuyuya kendimizin de inmesi gerektiğinden bahsediyorum. Yanisi, bir öğretmenin öğrencileriyle arasında sert duvarlar örmesinden ziyade, öğrencilerinin dünyasına girmesi gerektiğini söylüyorum. Henüz 8. sınıfa giden bir öğrenciyi kopya çektiği için disipline sevk etmek mi? Tanrılar çıldırmış olmalı!

muhalif çocuk
Şef
09 Nisan 2026 22:58

Öğretmen misiniz?

atahoca
Müsteşar
09 Nisan 2026 23:38

Maalesef sınav sonrası en güvenli yol bu veya bu görülüyor.

Sınavlarda gözetmenlik yapan arkadaşlar çok dikkat etmeli.

Artık öğrenciler yapay zeka ile kopya çekmeye başladı. Sınav günleri iki değil üç telefon getireni bile gördüm. Sınav güvenliği için hele böyle sınavlarda sıra altları ve çevrede birşey kalmamalı. Sınav başlamadan sınıfta olmalı vb. çok şey lazım.

Komisyon oluşturup, kopya çekildiği söylenen kağıtlardaki aynı yanlış cevapları, yazım hatalarını vb. belirgin hususları tespit ediniz. Tespit tutanağı hazırlayınız. Disiplin kuruluna sevkediniz. Kopya çektiği kesinleşen öğrencilerin sınav hanelerine "K" yazınız.

Kopya çekmenin hakka girmek olduğu zaten sınıflarda defalarca farklı öğretmenler tarafından anlatılıyor. Burada çocuğa işkence yapılmıyor. Davranışlarının sonucu ile karşılaşıyor. Burada çocuğa özel olarak kinde tutulmuyor. Güzelce anlaştılıyor. Hayır zaten kopya olmadan 30-40 alsa diğer sınavda daha iyi almaya çalışır, ortalama çok aşırı düşük değğlse hocası belki performans notu ile zaten geçirecek. Bu şekilde kendini zora sokuyor.

korkuyu_beklerken
Şef
09 Nisan 2026 23:59

Yönetmelikte bildiğim kadarıyla "kopye çektiği tespit edilen" diyor. Sınav esnasında, sonrasında vs fark etmez. Y

Tutanak tutup idareye verin. Not hanesine K yazın.

