Sınavdan sonra kopya çektiği anlaşılan öğrenci.

Kopya da bir öğrenme şeklidir. Bence öğretmenlerin öğrencileri kopyaya teşvik etmesi gerekli. Çünkü, kopya kağıdı hazırlamakla uğraşan öğrenciler, aslında o derse çalışmış oluyorlar. Birbirinin kağıdına bakarak veya birbirine fısıldayarak yapılan kopya çekmeyi kastetmiyorum elbette. Önceden hazırlanan kopya kağıtlarını kastediyorum. Bence öğretmenler, "en iyi kopya hazırlmama yarışması" şeklinde etkinlikler bile düzenlemeliler. Derse dikkatini veremeyen öğrencinin derse daha iyi çalışmasını sağlayacak başka bir yöntem var mıdır? Hem de bunu isteyerek, eğlenerek yapacaklar.

Diğer bir konu da şu; yakalanmadan kopya çekmeyi başarmışlarsa, bence gurur veya ego yapmaya gerek yok. Hatta bu başarıyı inceden tebrik etmek gerekli ancak tekrar etmemesi için de önlem alınmalı tabi. Şunu da unutmamak gerek, kopya çeken öğrenci sizin öğrenciniz, bir başkasının değil. Bir öğrenci kopya çekmek durumunda kalmışsa, öğretmen bu konu hakkında yüz kere düşünmeli, kafa yormalıdır ve bundan çıkartmassı gereken birçok ders olduğunun farkında olmalıdır.

Şahsi fikrim, eğitim konusunda "disiplin cezası" bir acziyettir. Hele de küçük yaştaki çocukları bir tür "sopa" ile "hizaya getirmek" bir eğitim modeli veya bir önlem değildir, olmamalıdır. Disiplin cezası uygulamak yerine "rehabilitasyon" uygulamanın daha etkili olacağı kanaatindeyim.