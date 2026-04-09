BEKÇİLERİN GÜNDÜZ DE ÇALIŞMASI İÇİN YÖNETMLİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin çalışma usulleri, yetkileri ve devriye esaslarında kritik düzenlemelere gidildi. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan "arama ve durdurma" yetkileri, bu değişiklikle daha net bir çerçeveye oturtuldu. İşte bekçilerin günlük yaşamını ve sokaktaki görev tanımını değiştiren o düzenlemenin detayları: Mesai Saatlerine "Vali" Ayarı Yeni düzenlemeye göre bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi. Ancak emniyet ve asayişin gerektirdiği, personel yetersizliği gibi durumlarda Vali onayıyla bu süre 56 saate kadar çıkarılabilecek. Normal şartlarda güneşin batışından doğuşuna kadar görev yapan bekçiler; terör, salgın veya doğal afet gibi durumlarda İçişleri Bakanı'nın onayıyla gündüz mesaisine de çekilebilecek. Sokakta "Dıştan Yoklama" Dönemi En dikkat çekici madde ise durdurulan kişiler üzerindeki kontrol yetkisi oldu. Yeni yönetmeliğe göre: ? Bekçiler, durdurdukları kişilerin üzerinde silah veya tehlikeli bir eşya bulunduğuna dair "yeterli şüphe" duyarlarsa, el ile dıştan yoklama yapabilecek. ? Araçlarda ise sadece dışarıdan bakıldığında görülebilen bölümler kontrol edilebilecek. ? Kritik sınır: Bekçilerin bu yetkisi, adli bir "üst araması" veya "araç araması" anlamına gelmiyor; detaylı arama yetkisi yine genel kolluk kuvvetlerinde kalmaya devam ediyor. "Tek Düdük" ve Devriye Kuralları Sokak güvenliğinin sembolü olan bekçilerin devriye standartları da disiplin altına alındı. Bundan böyle: ? Devriyeler en az iki kişiden oluşacak. ? Kıdemli olan bekçi ekibin amiri sayılacak ve sağda yürüyecek. ? Suç işlenmesini önlemek amacıyla zaman zaman "tek düdük" çalınarak varlık gösterilecek. ? Bekçiler, görevli oldukları bölgedeki park, bahçe, esnaf ve kamu binalarını en ince ayrıntısına kadar öğrenmekle yükümlü olacak. Araçlı Devriye Şartlı, Kabahatler Bildirilecek Yeni yönetmelikle bekçilerin araçlı devriye yapması ancak polis veya jandarma nezaretinde mümkün olacak. Ayrıca bekçiler, sokakta tespit ettikleri gürültü veya çevreyi kirletme gibi "kabahat" fiillerini önlemekle ve durumu gecikmeksizin genel kolluğa bildirmekle görevlendirildi...

Gündüz çalışma terör vs içişleri bakanı onayı ile diyor, gündüz çalışma muhabbeti de iptal olmuş sanırım ben öyle anladım.