iş ilanı : İş tanımı = Beden işçisi ( polis )

Yeni nesil gencleri de anlamıyorum görüyolar polisin halini, eylemlerde falan polis tahrike karsılık veriyor diye bu sefe rpolise bilmem kimin polisi,işte malum tarikatcıları polis yaparlarsa sonu boyle olur vs gibi cumleler kuruyolar sonra da okudukları bölümün ataması yok diye polis oluyorlar. Olmak için cabalıyolar la goruyorsunuz polisin halibi görevini yapsa medyada linc yiypr,yapmasa yatarak maas alıyorlar diye linf yiyor bpt diye bi sayfa var gecen polisin ek mesai ücretiyle ilgili bi haber paylastı altına atılan yorumlqr içler acısı ogrenci dövmekten bqska ne yapıyolar ki, olaylara xaten bittikten sonra geliyorlar, millete trafik cezwsı kese kese cep büyütüyolar zaten,yok once hakettinsinler maası,kumara basacak para lazımdı vs ne biçim yorumlar var. E zaten polis xor geciniyor ordan oraya sürülüyor daha da göre göre polislik için can atan gencler var. 2 kuzenmde polis oldu yıllardır cabalıyolardı mezun bölümleri cok gzeldi biri tarih okudu digeri sağlık smdi daha 1 yıl oldu meslekte zırlamya basladılar..

Bide okadar cok istekli genc varki eee ne sendikamız olur ne savunucumuz olur nasılsa arkadan gelen cok genc var sen gidersin yerin hemen dolar. Simdi bu ilan için can atan genc cok