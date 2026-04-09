Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

iş ilanı : İş tanımı = Beden işçisi ( polis )


09 Nisan 2026 09:24
Çalışma saati = Aylık 240 saat + belirsiz ek görev

Maaş = hammallık süresine göre 75-90 bin arası

İzin = Belirsiz , esnek çalışma saati mevcuttur .

Sendika = Yok

Bayram , yılbaşı , resmi tatiller = Yok

İkramiye = yok

Nöbet ücreti = Yok

Görevde yükselme = referansa ve siyasi görüşe bağlı

İlanda aranan nitelikler = Sorgulama yeteneğinden yoksun , verilen her türlü emre itaat edecek , ik idudağın arasından çıkacak talimatlara göre işe gelip gidecek personel lazım . Aile hayatınız önemliyse ve insanca yaşama talebiniz varsa lütfen başvurmayın

Ünvan = 657 ye tabi köle memur

Müracat = İç işleriyle ilgilenmeyen bakanlık


olricov
Aday Memur
09 Nisan 2026 16:26

Ortalama pols ömrün 55.9


Avcıkurt
Memur
09 Nisan 2026 22:52

Age of emire köylüsü:Olur tamam yaparım


Bizekiydilar
Şube Müdürü
10 Nisan 2026 09:38

Yeni nesil gencleri de anlamıyorum görüyolar polisin halini, eylemlerde falan polis tahrike karsılık veriyor diye bu sefe rpolise bilmem kimin polisi,işte malum tarikatcıları polis yaparlarsa sonu boyle olur vs gibi cumleler kuruyolar sonra da okudukları bölümün ataması yok diye polis oluyorlar. Olmak için cabalıyolar la goruyorsunuz polisin halibi görevini yapsa medyada linc yiypr,yapmasa yatarak maas alıyorlar diye linf yiyor bpt diye bi sayfa var gecen polisin ek mesai ücretiyle ilgili bi haber paylastı altına atılan yorumlqr içler acısı ogrenci dövmekten bqska ne yapıyolar ki, olaylara xaten bittikten sonra geliyorlar, millete trafik cezwsı kese kese cep büyütüyolar zaten,yok once hakettinsinler maası,kumara basacak para lazımdı vs ne biçim yorumlar var. E zaten polis xor geciniyor ordan oraya sürülüyor daha da göre göre polislik için can atan gencler var. 2 kuzenmde polis oldu yıllardır cabalıyolardı mezun bölümleri cok gzeldi biri tarih okudu digeri sağlık smdi daha 1 yıl oldu meslekte zırlamya basladılar..

Bide okadar cok istekli genc varki eee ne sendikamız olur ne savunucumuz olur nasılsa arkadan gelen cok genc var sen gidersin yerin hemen dolar. Simdi bu ilan için can atan genc cok

Toplam 3 mesaj

