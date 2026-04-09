Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

İŞ İLANI !!


09 Nisan 2026 09:24
İş tanımı = Beden işçisi ( polis )

Çalışma saati = Aylık 240 saat + belirsiz ek görev

Maaş = hammallık süresine göre 75-90 bin arası

İzin = Belirsiz , esnek çalışma saati mevcuttur .

Sendika = Yok

Bayram , yılbaşı , resmi tatiller = Yok

İkramiye = yok

Nöbet ücreti = Yok

Görevde yükselme = referansa ve siyasi görüşe bağlı

İlanda aranan nitelikler = Sorgulama yeteneğinden yoksun , verilen her türlü emre itaat edecek , ik idudağın arasından çıkacak talimatlara göre işe gelip gidecek personel lazım . Aile hayatınız önemliyse ve insanca yaşama talebiniz varsa lütfen başvurmayın

Ünvan = 657 ye tabi köle memur

Müracat = İç işleriyle ilgilenmeyen bakanlık

Çok Yazılan Konular

Trafik Bayram Ödüllendirmesi40 saat üzeri mesaiye ücret !!!Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!İcralık polisleroperasyon tazminat Çorum Tokat Adana Mersin Giresun burda çalışan arkadaşlar net rakam söyleyebilir BEKÇİLERİN GÜNDÜZ DE ÇALIŞMASI İÇİN YÖNETMLİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI dikkattVallahi isteyen inanar isteyen inanmaz60 yaş hayırlı olsun.

Sözlük

hossein sotoodeh 1 08.04.2026 iran-abd ateşkesi 1 fetö 1

Son Haberler

Düşen C-130 uçağımızın teknik incelemesinde son durum: Patlayıcı madde artığına rastlanmadıVizyona 9 yeni film giriyorMHP, belediye başkanlarını Antalya'da kampa alacak'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'Devletten Osmaniye'deki selzedelere 2 milyon lira destek

Editörün Seçimi

Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?