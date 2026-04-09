İstifa sonrası

kadroludan 4b sözleşmeli alımlara geçmenizde bekleme süresi yok. Bekleme süresi kadroludan kadroluya, 4b'den 4b'ye geçişte var.

İkinci olarak: sonuçta siz kpss puanınızla bir kurumun ilanına başvuracaksınız ve ilanda alınacak personelin kadrolu mu sözleşmeli mi olduğu yazılıyor olacak. Yani sizin önceki durumunuzun bir önemi yok; kurum ne şekilde çalıştıracak, bu önemli.

üçüncüsü: kpss ile değil de geri dönüş yoluyla tekrar kadolu memur olursanız, bu durumda "yeniden atanma" prosedürü işlemeyecek, 6 ay beklemeden sonra tüm özlük haklarınızla yeni kadronuzda işe başlarsınız. Yeniden atanma ile geri dönüş yolu farklı şeyler.