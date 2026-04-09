KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

İstifa sonrası


09 Nisan 2026 17:21
kadrolu memuriyetten istifa ettikten sonra KPSS ile merkezi atamada atanıp tekrar kadrolu olarak mı başlıyoruz aday olarak mı?


Mavi.Ufuklar
Genel Müdür
09 Nisan 2026 17:55

KPSS ile yapılan atamalar "yeniden atanma" prosedürleri çerçevesinde gerçekleşir. Yani, aday olarak başlayacaksınız, önceki çalışmanız kadro/derecenize eklenecek.


zllysrtk
09 Nisan 2026 20:21
bazı yerlerde de 6 ay bekleme süresinden sonra kamuya hangi yolla geçersen geç kadrolu olarak geçersin diyorlar
Mavi.Ufuklar
Genel Müdür
09 Nisan 2026 20:42

kadroludan 4b sözleşmeli alımlara geçmenizde bekleme süresi yok. Bekleme süresi kadroludan kadroluya, 4b'den 4b'ye geçişte var.

İkinci olarak: sonuçta siz kpss puanınızla bir kurumun ilanına başvuracaksınız ve ilanda alınacak personelin kadrolu mu sözleşmeli mi olduğu yazılıyor olacak. Yani sizin önceki durumunuzun bir önemi yok; kurum ne şekilde çalıştıracak, bu önemli.

üçüncüsü: kpss ile değil de geri dönüş yoluyla tekrar kadolu memur olursanız, bu durumda "yeniden atanma" prosedürü işlemeyecek, 6 ay beklemeden sonra tüm özlük haklarınızla yeni kadronuzda işe başlarsınız. Yeniden atanma ile geri dönüş yolu farklı şeyler.

Toplam 3 mesaj

Sözlük

hossein sotoodeh 1 fetö 2 08.04.2026 iran-abd ateşkesi 1

