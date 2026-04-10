Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım..


10 Nisan 2026 00:13
Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım..

"Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım"diye ne güzel der Cem Adrian.Bazen ona değil,buna değil,sadece kendine:)

Ve Albert Einstein dediği gibidir;"Eğer fizikçi olmasaydım, muhtemelen müzisyen olurdum. Sık sık müzikte düşünüyorum. Hayallerimi müzikte yaşıyorum. Hayatımı müzik olarak görüyorum. ?

Neden mi müzik;"Müzik kalbin edebiyatıdır; konuşmanın bittiği yerde müzik başlar.? Alphonse de Lamartine der..

O zaman içimizden gelen, bazen iyi hissettiren, bazen hüzünlendiren,bazen de sen sus konuyu ben biliyorum diyen şarkıların paylaşıldığı başlık olsun..

Şimdiden keyifli dinlemeler..

https://youtu.be/G5y6LCmuWag?si=p8-eg6B83bhRp1S9

