10 Nisan 2026 02:01
Bir okulda memur olarak çalışmaktayım, ön lisans Halkla ilişkiler muzunuyum. okulumuzun bir kütüphanesi var. Okul müdürü talep etse kütüphane memuru olabilir miyim ve kütüphane memurluğu toplu VHİK veya Bilgisayar işletmeni gibi ön unvan olarak geçer mi ? burda ki amacım kadro derecemi 5 den 3 e düşürmek.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
10 Nisan 2026 08:58

Okul müdürünün ve hatta İlçe Milli Eğitim Müdürünün bu konuda resmi olarak hiçbir yetkisi yoktur. Atamalar ve kadro değişiklikleri "atamaya yetkili amir" tarafından yapılır. Bu birim muhtemelen Personel Genel Müdürlüğünüzdür. (Valiliğin bile böyle bir yetkisi olduğunu sanmıyorum)


10 Nisan 2026 09:30

10 Nisan 2026 09:31

Düzeltme:

Önceki mesajımda belirttiğim gibi 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili 11. Bölümünde yer alan 316-1-b maddesindeki "b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek," hükmü uyarınca bu yetki Personel Genel Müdürlüğündedir. Okul Müdürünüz sadece sizin lehinize girişimde bulunabilir.

Teknikerlikten bilgisayar işletmenliğine geçişKütüphane MemuruYHS kaldırılsın GİH kadrosuna geçsin

Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?