Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

10 Nisan 2026 07:23
istifa sonrası promosyon iadesi yapılır mı?

Mavi.Ufuklar
Genel Müdür
10 Nisan 2026 08:17

emeklilik, ölüm gibi durumlarda iade edilmiyor. Promosyon sözleşmesinde istifa halinde iade edileceği yazılı ise banka sizden geri isteyebime hakkına sahip. tamamen sizinle banka arasında kalıyor. Banka durumu tespit ederse isteyebilir. Özel bankalar hiç acımıyor, kamu bankaları biraz daha insaflı davranıyor uygulamada.


zllysrtk
Aday Memur
10 Nisan 2026 08:23
bankaya hatırlatıp sormalı mıyım yoksa tespit edene kadar bekleyeyimmi
Mavi.Ufuklar
Genel Müdür
10 Nisan 2026 10:10

senin vicdani sorumluluğuna, keyfiyetine kalmış. helal olmadığını düşündüğü için hiç almayan memurlar bile vardır. Buralar tartışmalı konular.

Kamu Denetçiliği Kurumunun görüşü: promosyonların birer "hediye" niteliğinde olduğu, dolayısıyla hediye edilen şeyin geri istenmeyeceği şeklinde. Ben de bu görüşe katılıyorum.

Toplam 3 mesaj

