İŞ TANIMI: Beden isçisi ( POLİS) ÇALIŞMA SAATİ: Aylık 240 saat +Belirsiz ek görev Maaş = Hammamlık ve ırgatlık süresine göre 75 bin 85 bin arası İZİN: Belirsiz , mac ,deprem ,sel ,salgin hastalik vb bitinceye kadar SENDİKA: yok harranlıyiz Bayram ,Resmi tatil ,yilbaşı ,dugün vb gunlerde eşsek gibi calismaya devam. İKRAMIYE: yok NÖBET ÜCRETİ :Yok sınirsiz mesai ĞÖREVDE YÜKSELME:Refarans ve siyasi görüşe baglı ÜNVAN: Lafta 657 ye Tabi Memur KÖLE MÜRACAT: Personeli ile ilgilenmeyen ,hakkini aramayan Boş işler bakanlıgı İLANDA ARANAN NITELİKLER: Sorgulama yeteneginden ,elestiriden yoksun ,her isi yapan ,her turlü emre itaat edecek ,,hakkini aramayan , kendisini hakkini vermeyen siyasilere ve partilere her secimde gidip oy atan personel lazim .( NOT) Aile hayatıniz onemliyse ,ve insanca yasama talebiniz varsa lütfen Polislige( Irgatciliga) basvurmayiniz . 10 NISAN Polis bayramına bir not birakiyorum. ' BIR POLIS MEMURU OLARAK POLIS OLDUĞUM GÜNE LANET EDIYORUM.

