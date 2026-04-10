Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

10 Nisan 2026 09:14
Öğretmenler Gününde diğer kurum yöneticileri, vatandaşlar öğretmene çiçek, hediye götürür

Tıp Bayramında keza bu şekilde oluyor

İşçi Bayramında 1 gün izin veya mesai veriyorlar

Polis Bayramında bizimkiler eline çiçek alıp oraya buraya gidiyorlar ayrıca Polis arkadaşlara görev yazılıyor

Uzun zamandır meslekteyim ve hergün lanet okuyorum. Yakın zamanda emekli olacağım. Çocuklarımın durumundan dolayı mecburen devam ettik. Kendi koltuğundan, menfaatinden başka birşey düşünmeyen. zulm eden kişiler yönetici diye maalesef teşkilatta bulunuyor.

Ey Türk Gençliği; Ortalama 70 yıllık ömrünüzün yarısının işkenceyle, mutsuzlukla, haksızlık ile geçmesini istemiyorsanız Polis Olmayın. Ailenize ve kendinize önem veriyorsanız başka meslek yapın.


fakiramagurursuz
Aday Memur
10 Nisan 2026 09:35

polis haftanız kutlu olsun


Sinancan42
Memur
10 Nisan 2026 10:22
İŞ TANIMI: Beden isçisi ( POLİS) ÇALIŞMA SAATİ: Aylık 240 saat +Belirsiz ek görev Maaş = Hammamlık ve ırgatlık süresine göre 75 bin 85 bin arası İZİN: Belirsiz , mac ,deprem ,sel ,salgin hastalik vb bitinceye kadar SENDİKA: yok harranlıyiz Bayram ,Resmi tatil ,yilbaşı ,dugün vb gunlerde eşsek gibi calismaya devam. İKRAMIYE: yok NÖBET ÜCRETİ :Yok sınirsiz mesai ĞÖREVDE YÜKSELME:Refarans ve siyasi görüşe baglı ÜNVAN: Lafta 657 ye Tabi Memur KÖLE MÜRACAT: Personeli ile ilgilenmeyen ,hakkini aramayan Boş işler bakanlıgı İLANDA ARANAN NITELİKLER: Sorgulama yeteneginden ,elestiriden yoksun ,her isi yapan ,her turlü emre itaat edecek ,,hakkini aramayan , kendisini hakkini vermeyen siyasilere ve partilere her secimde gidip oy atan personel lazim .( NOT) Aile hayatıniz onemliyse ,ve insanca yasama talebiniz varsa lütfen Polislige( Irgatciliga) basvurmayiniz . 10 NISAN Polis bayramına bir not birakiyorum. ' BIR POLIS MEMURU OLARAK POLIS OLDUĞUM GÜNE LANET EDIYORUM.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Trafik Bayram Ödüllendirmesi40 saat üzeri mesaiye ücret !!!Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!BEKÇİLERİN GÜNDÜZ DE ÇALIŞMASI İÇİN YÖNETMLİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI Vallahi isteyen inanar isteyen inanmazİcralık polisleroperasyon tazminat Çorum Tokat Adana Mersin Giresun burda çalışan arkadaşlar net rakam söyleyebilir Atışdikkatt

Sözlük

fetö 1 hossein sotoodeh 1

Son Haberler

5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlarABD Başkanı Trump, Macaristan'daki seçimler öncesi Orban'a desteğini yinelediLGS başvuruları için bugün son günFinancial Times: Türkiye'nin altın satışı dünya piyasasını etkilediBolu'da kurban bağışı topladılar ama tek kurban kesmediler

Editörün Seçimi

Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?