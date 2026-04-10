Personel Aş Çalışanının Ameliyat sonrası rapor sebebiyle bayram ikramiye kesintisi

Merhaba, 11 senedir aynı kurumda çalışıyorum. Personel Aş belediye şirket işçisiyim. Aralık ayında geçirdiğim ameliyat sebebiyle 4 aydır raporluydum. Bu süre zarfında bayram İkramiyesi aldık. Sonrasında öğrendim ki diğer arkadaşlarımdan 11 Bin tl eksik almışım. Personel Aş ile görüştüğümde cevap veremediler bu şekilde yapıyoruz ücretsiz izin ve raporlarda falan dediler. İş Kanununda böyle bir madde yok ve kendi toplu iş sözleşmemizde de böyle bir madde yok dedim. Cevap veremedikleri gibi sendika temsilcisiyle görüşün dediler. Oradan da yetkili biriyle görüştüm, bende iki sene önce ameliyat oldum epey raporluydum benden de kesildi sizden bir sonraki bayramda da bu kadar olmasa da kesinti olacak dedi. Ki şuan görevime geri döndüm. Çok saçma bunun dayanağı nedir dedim muhasebeyle ilgili bir kanun var çalışma gününe bakılıyor falan dedi. Net bir cevap yok bilgi yok netten araştırdım bir veri yok. Bir kanun, kural yazı görsem içim rahat edecek haklılar diyeceğim. Ne yapmalıyım bu durumu yaşayan yada bilgisi olan varsa aydınlatırsa çok sevinirim.