Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4/b sözleşmeli personel eş durumu tayini ne zaman olabilir


10 Nisan 2026 18:22
4/b sözleşmeli personel eş durumu tayini ne zaman olabilir
merhabalar, eşim 3 yıl sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra kadrosunu aldı ve biz kadrolu iken (3 yıl 2 aydır) çalışıyorken tayin talebinde bulunduk. ancak talebimiz 657 sayılı kanunun 4.maddesi b fıkrasına göre 3+1 yıl çalışma süresini tamamlamadığından dolayı reddedildi. Sormak istediğim bu 1 yılı tamamlamak zorunda mıyız? haksız yere mi red yedik. dava açmalı mıyız ?

fetö 1

