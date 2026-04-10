Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

10 Nisan 2026 21:49
TEMMUZ AYI SONU İTİBARIYLA, OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR DIŞINDA TÜM İLLERDE 12/36 ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇİLECE

Bugünkü haberimizin ardından İçişleri yetkilileri bizimle iletişime geçerek bilgilendirmede bulundu. Temmuz ayı sonu itibarıyla, olağanüstü durumlar dışında tüm illerde 12/36 çalışma sistemine geçileceğini ve ek çalışma saatleri için ek mesai ücreti uygulanacağını teyit ettiler. "Kesin mi?" soruma da net bir şekilde "kesin" yanıtını aldım. İlk günden bu yana olduğu gibi, süreci yakından izlemeye ve verilen sözlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bilgilendirme için Sayın İçişleri bakanı Mustafa Çiftçi ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim.z..


kromozom4040
Şef
10 Nisan 2026 21:51
Son durum temmuz :) Temmuz da bir güncelleme Ekim muhtemelen sonra seçim öncesi 1-2 ay12-36 sonrası Allah Kerim..

Anderson1
Daire Başkanı
10 Nisan 2026 21:55

Yeni mrlpcniz hayırlı olsun ağustos sonunda grsrz


kromozom4040
Şef
10 Nisan 2026 21:58
Bu sefer Kesin net duyum vs değil..İçişleri Bakanlığının kendi açıklaması..
kromozom4040
Şef
10 Nisan 2026 21:59
Temmuz ayı sonu itibarıyla, olağanüstü durumlar dışında tum illerde 12/36 çalışma sistemine geçilecegini ve ek çalışma saatleri için ek mesai ücreti uygulanacağını teyit ettiler. "Kesin mi?" soruma da net bir şekilde "kesin" yanıtını aldım. hem mesai hem 12/36 inşallah..
Myosman12345
Aday Memur
10 Nisan 2026 22:08
İnşallah diyelim bizde

ceyarimo
Aday Memur
10 Nisan 2026 22:12
yav hala umut besliyorsunuzya pes, bide kanunlaşmadığı sürece 12-36 çalışacağınızımı zannediyorsunuz

funnx
Aday Memur
10 Nisan 2026 22:12

1845 den beri her temmuzda umutla bekliyoruz :)


34Kosovalı
Memur
10 Nisan 2026 22:29
Temmuzda bi bakan daha değişir bahara kalır o iş :))))

Vardır bir hayır
Şef
10 Nisan 2026 22:35

Temmuz ama hangi temmuz :))


Anderson1
Daire Başkanı
10 Nisan 2026 22:39

Elbette var. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; polislik sadece bir meslek değil, büyük bir fedakarlık gerektiren bir hayat tarzıdır. Uzun mesai saatleri, stres, aileden ve sosyal hayattan feragat. ? ALINTIDIR? benim lafı. Değil anlayan anladı


kromozom4040
Şef
10 Nisan 2026 22:40
iyi niyet göstergesi olarak fazla mesai yi şimdi getirseler, yeni mezunlar gelince de ağustos ta 12-36 sistemine geçicez polis memurlarımız rahat olsunlar deseler en azından maddi olarak biraz rahatlama olur, şuan maaş konusu 12-36 dan da daha önemli herkes ekside çünkü..
kromozom4040
Şef
10 Nisan 2026 22:45

Deniz URAS Beyin tweet 1 saatte 100.000 görüntüleme ile rekora gidiyor nerdeyse..


kromozom4040
Şef
10 Nisan 2026 22:48

https://x.com/ercanseki/status/2042689266589843850?s=46&t=DUCqbyu2mg5DmnJD2RVjcA

Polisin sorunlarından pek çok gazeteci dostumu haberdar ettim. Onları da bu konuda yazıp çizmeye teşvik ettim Çoğu birkaç kez paylaşım yaptı, sonra polisleri unuttu. Ama unutmayanlar da var; Sevgili @cuneytozdemir sevgili @urasdeniz'e teşekkürler..

Ercan SEKİ de tweet attı..

Brkcm2007
Aday Memur
10 Nisan 2026 23:27
o olağan üstü şartlar hiçbir zaman bitmiyor çok şükür !!!! Bunca polisim ahını aldınız yıllarca, temmuzda da yine bişey çıkar olmaz !! Bu dalga geçmelerinizin cevabını sandıkta vereceksiniz !!

garibantayinci
Aday Memur
10 Nisan 2026 23:30
noldu bi üslubun düzeldi :)
Srkan112
Şube Müdürü
10 Nisan 2026 23:47
Temmuz da sana yazacam buralarda ol

KARAELMAS6741.
Şube Müdürü
11 Nisan 2026 00:03

Bizde her gün olağanüstü değilmi yöneticiler için


koruma1903
Şef
11 Nisan 2026 00:08
Temmuz'da ne olacak? 10 bin yeni polis 350 binlik teşkilatın 12-36 ya geçmesini mi sağlayacak? dağ fare doğurdu kabul edin bunu.
