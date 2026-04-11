11 Nisan 2026 00:48
Yeniden memur

6 yıllık kadrolu memurum. KPSS girip başka bir kuruma tekrar atanmam halinde 6 ay veya 1 yıl istifa edip bekleme durumum var mı?


RotamızAngora
Memur
11 Nisan 2026 01:16

4b sözleşmeli veya kit sözleşmeliye geçersen bekleme süresi yok. Bas istifayı geç.

Kadrolu iken başka bir kadroluya geçiş için ya muvafakat alman gerekli ya da istifa edip 6 ay beklemen. Mühendis, öğretmen, tekniker gibi diploma ile elde edilen bir unvan veya a kadro gibi memurluklara geçişte muvafakat veriliyor, düz memurluklardan başka düz memurluklara geçişte muvafakat verilmesi zor.

