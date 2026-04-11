Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

11 Nisan 2026 14:54
Müdür ilk sözlü performans notunu ilk sınavdan sonra girmemizi isteyebilir mi?

merhaba,

arkadaşlar lise matematik branşım , ortaokulda görevlendirmeyim. müdürün bu isteğini yerine getirmek zorunda mıyım. ortaokul ile alakalı tüm prosedürlere hakim değilim.

teşekkür ederim.


ta345
Şube Müdürü
11 Nisan 2026 15:06

ek bilgiler: müdür (varsa) ilgili maddeyi 2. dönem kurul toplantsında yazılı olarak yazdırmış olabilir mi bilmiyorum. Yalnız toplantıya katılım sağladım ve imza attım ancak toplantı tutanağı bana tebliğ edilmedi.

not: whatsapp kullanmıyorum bu nedenden müdür tutanağı sadece bu media üzerinden paylaşmış olabilir belki. yani ben genelde dönem sonu giriyordum sözlü performans notunu o açıdan sıkıntı yaşar mıyım merak ettiğim husus bu aslında.


atahoca
Müsteşar
11 Nisan 2026 17:31

Muhtemelen veli toplantısı öncesi, değerlendirmelerin veliler tarafından görülmesi için istenmiş olabilir ki bu makul bir durum.

Mevzuata göre zorunluluk yok. Yalnız performanslarla ilgili çizelgeleriniz tam olmalı. Müdüre, bunları göstererek değerlendirmeleri tuttuğunuzu fakat bunun bir süreç olduğundan sonra gireceğinizi söyleyebilirsiniz. Bununla beraber bir performans notunun girilmesi belki iyi olabilir. Öğrenciler durumunu ona göre ayarlarlar.

Şu anda ortaokulda performans notlarının nasıl verildiği hususunu bilmiyorum. Önceden bir performans çalışması, bir de sınıf için etkinliklere katılım vb. (duruma) göre veriliyordu. Eğer hala aynıysa bu süreçte performans çalışmalarının verilip değerlendirilmesi sene sonundaki işinizi kolaylaştıracaktır.


atahoca
Müsteşar
11 Nisan 2026 17:39

ek: Kurul kararları (varsa) bağlayıcıdır. Bazen bu notların girilmesi ihmal edilebiliyor. Öğretmen son dönem rahatsızlandığı ya da doğum vd. nedenlerden izin aldığı zaman, sınıfa yeni girecek öğretmenin kısa sürede öğrenciyi tanıyamayacağı da haklı kaygısı düşünülünce bu istek normal karşılanabilir.


ta345
Şube Müdürü
11 Nisan 2026 20:48

merhaba hocam,

ben sadece zorunluluk varmı onu öğrenmek istemiştim aslında ki yok demişsiniz. öyle yaparım sanıyorum. Bir tane veli toplantısı yaptık (1 sınıf hariç) ona da sınıfın hocası ben her hafta veli toplantısı yapıyorum dedi. bende katılmadım.

dönemde 1 tane veli toplantısı zorunlu diye biliyorum. yani bi daha (zorunlu katılımlı bir toplantı) yapılmaz sanıyorum veya öyle umuyorum.

ta345
Şube Müdürü
11 Nisan 2026 20:50

ben bunun bir nüshasını idareden isteyeyim o zaman veya okul zümre başkanından.

ayrıca teşekkür ederim cevaplarınız için.

Toplam 5 mesaj

