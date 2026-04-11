Müdür ilk sözlü performans notunu ilk sınavdan sonra girmemizi isteyebilir mi?

Muhtemelen veli toplantısı öncesi, değerlendirmelerin veliler tarafından görülmesi için istenmiş olabilir ki bu makul bir durum.

Mevzuata göre zorunluluk yok. Yalnız performanslarla ilgili çizelgeleriniz tam olmalı. Müdüre, bunları göstererek değerlendirmeleri tuttuğunuzu fakat bunun bir süreç olduğundan sonra gireceğinizi söyleyebilirsiniz. Bununla beraber bir performans notunun girilmesi belki iyi olabilir. Öğrenciler durumunu ona göre ayarlarlar.

Şu anda ortaokulda performans notlarının nasıl verildiği hususunu bilmiyorum. Önceden bir performans çalışması, bir de sınıf için etkinliklere katılım vb. (duruma) göre veriliyordu. Eğer hala aynıysa bu süreçte performans çalışmalarının verilip değerlendirilmesi sene sonundaki işinizi kolaylaştıracaktır.