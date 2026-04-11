50/D Araştırma görevlisi yüksek lisans silme

Bir devlet üniversitesinde 50/D li araştırma görevlisiyim. 2025 temmuz ayında bölüm başkanı ve dekanın onayı ile aynı gün içinde yüksek lisansımı silip lisans derecesi ile doktora(Bütünleşik Doktora) programına kayıt yaptım. Bu ay sözleşme yenileme zamanım geldi. Dekan ve bölüm başkanı imzaladı ancak personel daire başkanı yüksek lisans sildiğim için ilişiğimin kesilmesi gerektiğini söylüyor. Rektörle görüşmüşler ve YÖK'e görüş yazısı yazılacak. YÖK'ten sözlü olarak sorduğum kişiler eğitimde kesinti olmadığı ve üst eğitime geçtiğim için bir sorun olmadığını söylediler. Avukata sordum eğer atılırsam 100 de 100 mahkeme ile döneceğimi yürütmeyi durdurma alacağımı söyledi. Bu konuda (emsal yüksel lisans silme durumları) bilgisi olan var mı? Ben mevzuatta bişey bulamadım. YÖK resmi yazıya ne gibi bir dönüş yapar?