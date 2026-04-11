Bedri Rahmi Eyüpoğlu ve Şiirleri


11 Nisan 2026 18:01
Bedri Rahmi Eyüpoğlu ve Şiirleri

Hem şair hem ressam bir aydın

Böyle insanların yerini doldurmak çok güç


11 Nisan 2026 18:01

Bir Şahit Aranıyor

Yaşadım!

Erik ağaçları şahidimdir

Yıldızlar şahidimdir.

Yaşadım!

Avuçlarımın gücü yettiği kadar

Dağları, kadınları, meyveleri

Yaşadım!

İncirin dallarına yürüyen süt

Yonca tarlasından gelen nefes

Horozun ibiğinden damlayan kan

Yollar ve sevgili türküler şahidimdir


Fosforlupembekalem
Aday Memur
11 Nisan 2026 18:03

ÜÇ DİL

En azından üç dil bileceksin

En azından üç dilde

Ana avrat dümdüz gideceksin

En azından üç dil bileceksin

En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin

En azından üç dil

Birisi ana dilin

Elin ayağın kadar senin

Ana sütü gibi tatlı

Ana sütü gibi bedava

Nenniler, masallar, küfürler de caba

Ötekiler yedi kat yabancı

Her kelime arslan ağzında

Her kelimeyi bir bir dişinle tırnağınla

Kök sökercesine söküp çıkartacaksın

Her kelimede bir tuğla boyu yükselecek

Her kelimede bir kat daha artacaksın

En azından üç dil bileceksin

En azından üç dilde

Canımın içi demesini

Kırmızı gülün alı var demesini

Nerden ince ise ordan kopsun demesini

Atın ölümü arpadan olsun demesini

Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur demesini

İnsanın insanı sömürmesi

Rezilliğin dik alası demesini

Ne demesi be

Gümbür gümbür gümbür demesini becereceksin

En azından üç dil bileceksin

En azından üç dilde

Ana avrat dümdüz gideceksin

En azından üç dil

Çünkü sen ne tarih ne coğrafya

Ne şu ne busun

Oğlum Mernus

Sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun


l-Necro-l
Aday Memur
11 Nisan 2026 18:05

?Gitmek mi yitmektir, kalmak mı?? artık bilmiyorum?

Yerini yadırgayan eşyalar gibiydim ya ben hep!

Ve inançlı, gitmenin bir şeyi değiştirmediğine.

Bilemem, belki bu yüzden

Ben sana yanlış bir yerden edilmiş,

Bir büyük yemin gibiydim?

Beni hep aynı yerimden yaralayan o eve

Yine de döneyim, döneyim istedim.

Ah benim sesimle;

Söylesem de, inanmazlar

Benzemiyor çünkü bir dile.

Döndüğüm, döndüğüm ama döndüğüm

Döndüğüm bu sema sensin, döndüğüm.

Sen benim kara ömrüme vuran

Suyumu harelendiren sevincimdin?

Onu sevebileceğinin en yücesiyle sevdin.

Titreme daha fazla kalbim!

Bağışla kendini artık onu da?Bırak gitsin, bırak gitsin.

O senin en ezel gününden kaderin.

Sen onu nasılsa bin kere daha?Seveceksin.

Birhan Keskin


Fosforlupembekalem
Aday Memur
11 Nisan 2026 18:10

Birhan Keskin'in adını ilk kez duydum. Bu da benim ayıbım olsun :/

l-Necro-l, 32 dk. önce

l-Necro-l
Aday Memur
11 Nisan 2026 18:24

Öğrenecek çok şey var hayatta :)

Fosforlupembekalem, 27 dk. önce

Birhan Keskin'in adını ilk kez duydum. Bu da benim ayıbım olsun :/

