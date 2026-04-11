Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

EGM ve TSK Rütbe Dengesi ve Hiyeraşik Yapısı


11 Nisan 2026 22:50
EGM ve TSK Rütbe Dengesi ve Hiyeraşik Yapısı

Polis Memuru (Sözleşmeli Er,Uzman Çavuş veya Koruma ve Emniyet Görevlileri)

Komiser Muavini (Teğmen)

Komiser (Üsteğmen)

Başkomiser (Yüzbaşı)

Emniyet Amiri (Binbaşı)

4.Sınıf Emniyet Müdürü (Yarbay)

3.Sınıf Emniyet Müdürü (Albay)

2.Sınıf Emniyet Müdürü (Tuğgeneral)

1.Sınıf Emniyet Müdürü (Tüm General veya KOR)

Emniyet Genel Müdürü (Orgeneral)

Polis Akademisi Başkanı (Genelkurmay Başkanı)


Srkan112
Şube Müdürü
11 Nisan 2026 22:54
Tek derdimiz de buydu yani. Kalabalık yapma saçma başlıklarla

adana0100
Aday Memur
11 Nisan 2026 23:00
bomboş beyinden çıkan bomboş bir başlık

dxexmxixr
Aday Memur
11 Nisan 2026 23:02
İnternet bazı kişilere karne ile verilmeli

Senet
Aday Memur
12 Nisan 2026 00:07

Yaw yazmiyim dedim de kardeş polis akademisi başkanı genel kurmay başkanı ile ne alaka ?

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerTEMMUZ AYI SONU İTİBARIYLA, OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR DIŞINDA TÜM İLLERDE 12/36 ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇİLECE10 Nisan'da ne aldık şimdi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Trafik Bayram ÖdüllendirmesiVallahi isteyen inanar isteyen inanmazAnderson ve memuraday-yİcralık polislerSezon sonu10 nisan

Sözlük

Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 2 şu an çalan şarkı 1 su içememe sorunu 1 Şakşaki şekeri 1 evlilik 1 En fesat burçlar 1 güllaç 1 İsrail söz değil güç anlar 2 kulakları kesilen yavru köpekler 1 hürmüz 1

Son Haberler

Ödül verilebilecek personelin değerlendirilmesi çalışmalarında il'e tanınan kontenjan nasıl dağıtılır?Ankara'dan Netanyahu'ya tepki: Hakikatlerden rahatsızlık duyuyorTürkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepkiEsra öğretmen ve babası hayatını kaybettiOkulların hizmet puanları ve alanları değişti

Editörün Seçimi

Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?