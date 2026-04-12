Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Üniversitelerde İstihdam Sağlamayan Bölümlerin Kapatılması


12 Nisan 2026 13:32
Üniversitelerde İstihdam Sağlamayan Bölümlerin Kapatılması

Önce şehir adı altında kasabalara üniversite açtılar. Bu yetmezmiş gibi buraları edebiyat, tarih, coğrafya, sosyoloji vb. istihdam alanı kısıtlı bölümleri doldurdular. Bu bölümlere de %90 kendi adamlarını aldılar. Ben bir taşra üniversitesine torpilsiz girmiş azınlıktayım. O yüzden rahat konuşuyorum ayrıca sosyal bilimci olduğum için bu bölümlere dikkat çekiyorum. Elbette başka alanlarda başka bölümler de vardır gereksiz açılan. Şimdi de kapatacaklarmış! Peki biz ne olacağız? Profesörlüğüme 3 yıl kaldı. Çalıştığım taşra üniversitesinde çok af edersiniz kol gibi profesörlük kriterleri var. Bu kriterleri sağlamak için gece gündüz çalışmaktan, sapma sapan kriterleri (proje zorunluluğu gibi) çalışmaktan ruh sağlığım bozuldu neredeyse. Ben şimdi ne yapayım? Benim durumumda olan akademisyenlerin durumu ne olacak? Kendisi de bir sosyal bilimci olan Erol Özvar, 30 yıl önce böyle şeyler tartışılsaydı nasıl karşılardı acaba? Ülkede ne bilim kalmış, ne doğru dürüst bilim adamı. YÖK başkanının derdine bakın!


gecakademisyen
Şube Müdürü
12 Nisan 2026 13:37

Ha birde 4 yıllık bölümlerin 3 yıla düşürülmesi çalışmaları var. Düz devlet memuru olsam hayatım daha kolay olurdu. Hem yayın üreteceğim, hem bir yılda 3 dönem Türkçe okuyup yazamayan öğrencilere ders vereceğim. Bölüme gelen öğrencinin akademik seviyesi şu anda bile saçımı başımı yolduruyor. Ya arkadaş kendinizi de bizi de boşuna uğraştırmayın. Kayıt yaptıran öğrenciye hemen diplomasını verip gönderin. Siz de kurtulun biz de!


Fredericdie
Aday Memur
12 Nisan 2026 14:40

Çok geç alınmış bir karar. YÖK'te bir problem var. İnsanların kaderini doğrudan değiştiren kararları birden alıyor. Fakat bu kararların oluşturduğu sonuçlar için hiçbir sorumluluğunu üzerine almıyor. Başı sıkışınca üniversiteler özerktir, YÖK olarak biz üniversiteleri zorlayamayız diyor. YÖK öğrenci kontenjanını kaldıracaksa, ilgili bölümdeki kalan öğrenci ve öğretim elemanlarına "muadili" bir üniversiteye geçiş imkanı sağlamalı. Öğrenci mezun etmeden veya öğrenciyle ortak makale yapmadan Doç. unvanı almakta çok zor. Resmi olarak "mecburi" bir şart olmasa da, olumsuz vermek isteyen jürilere "gol için orta açmak" gibi oluyor. Not: Ben zaten doçentim. Fakat bence insan başkaları için de doğruları savunacaksa sözü kale alınmalıdır.

Toplam 2 mesaj

Sözlük

İsrail söz değil güç anlar 2 Ağrı kesici 1 ilhan mansız 2 evlilik 1 kulakları kesilen yavru köpekler 1 En fesat burçlar 1 5g teknolojisi 1 Şakşaki şekeri 1 su içememe sorunu 1 kendi hayatında misafir gibi yaşamak 1

Son Haberler

Editörün Seçimi

