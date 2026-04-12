Üniversitelerde İstihdam Sağlamayan Bölümlerin Kapatılması

Önce şehir adı altında kasabalara üniversite açtılar. Bu yetmezmiş gibi buraları edebiyat, tarih, coğrafya, sosyoloji vb. istihdam alanı kısıtlı bölümleri doldurdular. Bu bölümlere de %90 kendi adamlarını aldılar. Ben bir taşra üniversitesine torpilsiz girmiş azınlıktayım. O yüzden rahat konuşuyorum ayrıca sosyal bilimci olduğum için bu bölümlere dikkat çekiyorum. Elbette başka alanlarda başka bölümler de vardır gereksiz açılan. Şimdi de kapatacaklarmış! Peki biz ne olacağız? Profesörlüğüme 3 yıl kaldı. Çalıştığım taşra üniversitesinde çok af edersiniz kol gibi profesörlük kriterleri var. Bu kriterleri sağlamak için gece gündüz çalışmaktan, sapma sapan kriterleri (proje zorunluluğu gibi) çalışmaktan ruh sağlığım bozuldu neredeyse. Ben şimdi ne yapayım? Benim durumumda olan akademisyenlerin durumu ne olacak? Kendisi de bir sosyal bilimci olan Erol Özvar, 30 yıl önce böyle şeyler tartışılsaydı nasıl karşılardı acaba? Ülkede ne bilim kalmış, ne doğru dürüst bilim adamı. YÖK başkanının derdine bakın!