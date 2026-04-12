Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Gebe Öğretmenin Raporu Hakkında


12 Nisan 2026 20:59
Ben büyükşehir statüsünde olmayan bir ilin ilçesinde bir köy okulunda görev yapıyorum. Okuluma gidebilmek için her gün toplam 100km yol yapıyorum.

Bulunduğum ilçede bir adet devlet hastanesi var ve kadın doğum uzmanına randevu alamıyorum. Haftasonlarıda il dışına çıkıp özel bir hastanede muayene oluyorum. Burada hekimim her gün 100km yol gitmemin riskli olduğunu ve bunun olmamasını gerektiğini söylüyor ve bunun için bana bir durum bildirir raporu verebileceğini söylüyor. Ancak bu rapor görev mahalli dışında olduğundan işlevsiz kalıyor.

Görev yaptığım ilin merkezinde ikametgahım bulunuyor ve orada aile hekimim var. Ancak şöyle bir problemim var. Aile hekimim il merkezinde olduğundan verdiği istirahat raporunu ilçe milli eğitim müdürlüğü görev mahalli dışında diyerek reddediyor. Bu reddi sözlü yapıyorlar, hatta iş şube müdürünün bağırıp çağırmasına kadar gidiyor. Yazılı uyarı yapın fenne gönderin dediğimde ise bu seferlik affettik bir daha başka ilçeden rapor getirme dediler.

Şimdi ben ne yapacağım? Ya çocuğa zarar gelecek şartlardan dolayı ya da istifa edeceğim sanırım? Benzer yollardan geçmiş olan varsa fikrinizi bekliyorum.


berkaydal
Genel Müdür
12 Nisan 2026 21:28

Sağlık raporları sağlık raporudur. Sağlık raprounun izne çevrilmesinde görev mahali durumu aranır. Zaten kabul edemez. İzne çevrilemez. doğru. fenne de gönderemez. çünkü durum rapor sahte ya da usulsüz değil.

Durum bildirir raporda sağlık iznine çevrime olmayacağı için zaten görev mahalli aranmaz. siz durum bildirir rapora göre görevlendirme isteyebilirsiniz.

İkinci durumda ise aile hekiminden sevk isteyeceksiniz. sevki özel hastaneye isteyeceksiniz. biz öyle yapıyorduk.


kimininduası
Memur
12 Nisan 2026 21:51

Bağlantıdaki yazıya göre küçük ilde ikametgahın bulunduğu merkezdeki aile hekiminden alınan rapor geçerli ancak resmi bir yazıya dayandırılmamış

https://www.memurlar.net/haber/926876/ilcede-gorevli-memur-il-merkezinden-rapor-alabilir-mi.html

berkaydal, 2 saat önce

