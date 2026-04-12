Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Gebe öğretmenin raporunda görev mahali dışından alınan rapor.


12 Nisan 2026 20:59
Ben büyükşehir statüsünde olmayan bir ilin ilçesinde bir köy okulunda görev yapıyorum. Okuluma gidebilmek için her gün toplam 100km yol yapıyorum.

Bulunduğum ilçede bir adet devlet hastanesi var ve kadın doğum uzmanına randevu alamıyorum. Haftasonlarıda il dışına çıkıp özel bir hastanede muayene oluyorum. Burada hekimim her gün 100km yol gitmemin riskli olduğunu ve bunun olmamasını gerektiğini söylüyor ve bunun için bana bir durum bildirir raporu verebileceğini söylüyor. Ancak bu rapor görev mahalli dışında olduğundan işlevsiz kalıyor.

Görev yaptığım ilin merkezinde ikametgahım bulunuyor ve orada aile hekimim var. Ancak şöyle bir problemim var. Aile hekimim il merkezinde olduğundan verdiği istirahat raporunu ilçe milli eğitim müdürlüğü görev mahalli dışında diyerek reddediyor. Bu reddi sözlü yapıyorlar, hatta iş şube müdürünün bağırıp çağırmasına kadar gidiyor. Yazılı uyarı yapın fenne gönderin dediğimde ise bu seferlik affettik bir daha başka ilçeden rapor getirme dediler.

Şimdi ben ne yapacağım? Ya çocuğa zarar gelecek şartlardan dolayı ya da istifa edeceğim sanırım? Benzer yollardan geçmiş olan varsa fikrinizi bekliyorum.


berkaydal
Genel Müdür
12 Nisan 2026 21:28

Sağlık raporları sağlık raporudur. Sağlık raprounun izne çevrilmesinde görev mahali durumu aranır. Zaten kabul edemez. İzne çevrilemez. doğru. fenne de gönderemez. çünkü durum rapor sahte ya da usulsüz değil.

Durum bildirir raporda sağlık iznine çevrime olmayacağı için zaten görev mahalli aranmaz. siz durum bildirir rapora göre görevlendirme isteyebilirsiniz.

İkinci durumda ise aile hekiminden sevk isteyeceksiniz. sevki özel hastaneye isteyeceksiniz. biz öyle yapıyorduk.


kimininduası
Memur
12 Nisan 2026 21:51

Bağlantıdaki yazıya göre küçük ilde ikametgahın bulunduğu merkezdeki aile hekiminden alınan rapor geçerli ancak resmi bir yazıya dayandırılmamış

https://www.memurlar.net/haber/926876/ilcede-gorevli-memur-il-merkezinden-rapor-alabilir-mi.html

Serdes
Memur
13 Nisan 2026 09:45

sayın hocam geçmiş olsun.

devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat i&#775;znine i&#775;lişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 7/6 maddesine göre hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.

6245 sayılı harcırah kanunun 3. maddesine göre memurun görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu yer memuriyet mahalli olarak tanımlanmaktadır.

Dolayısıyla ikametgahınızın bulunduğu yerdeki sağlık kuruluşlarından alacağınız raporlar geçerlidir.


kimininduası
Memur
13 Nisan 2026 14:29

Konu hakkında CİMER?den bilgi edinme yoluyla başvuru yaptım ve yetkililer sağ olsunlar kısa sürede sorumu cevapladılar. Küçük ilde olsa farklı ilçeden alınan raporun geçerli olduğu MEB tarafından onanmış oldu.

BAŞVURU:

Büyükşehir olmayan illerin ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin, kayıtlı bulundukları ilin merkezindeki Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden veya il merkezindeki hastanelerden aldıkları iş göremezlik (istirahat) raporlarının, bazı ilçe millî eğitim müdürlüklerince kabul edilmediği; bu raporların yalnızca görev yapılan ilçedeki sağlık kuruluşlarından alınması gerektiğinin ifade edildiğine dair uygulamalar bulunduğu yönünde bilgiler edinilmektedir.Bu kapsamda;1. Büyükşehir olmayan illerin ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin, kayıtlı bulundukları ilin merkezindeki hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden aldıkları istirahat raporlarının hastalık iznine çevrilip çevrilemeyeceği,2. Söz konusu raporların yalnızca görev yapılan ilçedeki sağlık kuruluşlarından alınması gerektiğine dair bir mevzuat hükmü bulunup bulunmadığı, bulunuyor ise ilgili mevzuat maddelerinin bildirilmesi,hususlarında bilgi verilmesini arz ederim.

CEVAP:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiştir. Sorunuz, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, hastalık raporlarıyla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığının konuyla ilgili görüşünde ???memuriyet mahallindeki sağlık hizmeti sunucuları? ifadesinden memurun görev yaptığı ilin sınırları içinde bulunan sağlık hizmeti sunucularının anlaşılması gerekmekte?? ifadesine yer vermiştir. Bu ifadeden aynı ildeki sağlık hizmeti sunucularından alınan raporların, bütün koşullar uygun olmak koşuluyla, hastalık izini sayılacağı sonucuna varılabilir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığı aynı görüşünde mesai saatlerinde ?memuriyet mahallinden? alınmayan hastalık raporlarının, konuyla ilgili yönetmenliklerde belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere, hastalık iznine çevrilmeyeceği mütalaa edilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.


atahoca
Müsteşar
13 Nisan 2026 18:29

Burada prosedür güzelce belirtilmiş. Bu yolu izleyiniz, diyeceğim fakat burada da gittiğiniz hastanenin il dışında olması sorunu ortaya çıkıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi 4. madde tanımlar h bendinde göre

h) Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri,

ifade eder. Dolayısı ile ikametgahın olduğu yerdeki raporu kabul etmemeleri anlaşılmaz bir durum. Aynı zamanda size karşı davranışları -kendileri farkında olsa da olmasa da- mobbing. Şimdilik buna takılmayın.

Eğer raporunuzun usule aykırı olduğu düşünülüyorsa, resmi yazıyla hakem hastaneye sevk etmelerini talep ediniz.

Yapabileceğiniz farklı birşey ise sağlık raporunuzu (doktorunuzun gerekli ifadeleri yazmış olduğu) sunarak, dilekçe yazıp görevlendirme isteyebilirsiniz.

Yine yasal izin günlerinizde yani hafta sonu istediğiniz yerden acilden giriş yapmak kaydıyla rapor alabilirsiniz.

Siz yine de şu linki inceleyiniz.

https://www.memurlar.net/haber/1125419/devlet-memurlarinin-il-disindan-hastalik-raporu-nasil-alinir.html

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ek ders ücretinin aşırı düşük kalmasıSağlık mazereti tayini şartları.Emekli öğretmenin alım gücü.Gebe öğretmenin raporunda görev mahali dışından alınan rapor.Uzmanlık 5 yıl başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.Suça sürüklenen çocuklar sorunu.Pardus, okullardaki akıllı tahtaları kullanılamaz hale getirdiSiverek'te okula düzenlenen silahlı saldırı.Admin Temizlik YapmışSırf diyalektik dil becerisi ile kültürel etkileşim için başka ülkede tezli yl yapılır mı ?

Sözlük

Derya.0676 6 çocuğuna dönüp kime diyorum ben diye trip atan kadın 1 kendilik 2 gidiş yolundan puan almak 1 kimlik 1 şu an çalan şarkı 1 herkesleşmek 2 Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 1 Sencer solakoğlu 1 kendime not 3

Son Haberler

Lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralıBakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!Siverek'teki okul saldırganının kimliği tespit edildiYılmaz Özdil: CHP'li siyasetçiler beni tehdit ettiFenomen Heves Güzel'e müstehcenlik iddianamesi

Editörün Seçimi

Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?