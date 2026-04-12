Gebe öğretmenin raporunda görev mahali dışından alınan rapor.

Burada prosedür güzelce belirtilmiş. Bu yolu izleyiniz, diyeceğim fakat burada da gittiğiniz hastanenin il dışında olması sorunu ortaya çıkıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi 4. madde tanımlar h bendinde göre
h) Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri,
ifade eder. Dolayısı ile ikametgahın olduğu yerdeki raporu kabul etmemeleri anlaşılmaz bir durum. Aynı zamanda size karşı davranışları -kendileri farkında olsa da olmasa da- mobbing. Şimdilik buna takılmayın.
Eğer raporunuzun usule aykırı olduğu düşünülüyorsa, resmi yazıyla hakem hastaneye sevk etmelerini talep ediniz.
Yapabileceğiniz farklı birşey ise sağlık raporunuzu (doktorunuzun gerekli ifadeleri yazmış olduğu) sunarak, dilekçe yazıp görevlendirme isteyebilirsiniz.
Yine yasal izin günlerinizde yani hafta sonu istediğiniz yerden acilden giriş yapmak kaydıyla rapor alabilirsiniz.
Siz yine de şu linki inceleyiniz.
https://www.memurlar.net/haber/1125419/devlet-memurlarinin-il-disindan-hastalik-raporu-nasil-alinir.html
, 2 gün önce
berkaydal
Sağlık raporları sağlık raporudur. Sağlık raprounun izne çevrilmesinde görev mahali durumu aranır. Zaten kabul edemez. İzne çevrilemez. doğru. fenne de gönderemez. çünkü durum rapor sahte ya da usulsüz değil.
Durum bildirir raporda sağlık iznine çevrime olmayacağı için zaten görev mahalli aranmaz. siz durum bildirir rapora göre görevlendirme isteyebilirsiniz.
İkinci durumda ise aile hekiminden sevk isteyeceksiniz. sevki özel hastaneye isteyeceksiniz. biz öyle yapıyorduk.