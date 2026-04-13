Dr. Ali Kavuzlu Açık Rinoplasti / Kapalı Rinoplasti - Dikkat

Dr. Ali Kavuzlu ile yaptığım görüşmede maalesef olumsuz bir deneyim yaşadım. Burnumda aslında olmayan ya da çok minimal olan kusurlar, abartılarak bana anlatıldı ve bu şekilde gereksiz bir ameliyata yönlendirilmek istendiğini hissettim. Yaklaşımın daha çok ticari olduğunu, sağlık odaklı bir değerlendirme yapılmadığını düşündüm.

Özellikle açık rinoplasti ile kapalı rinoplasti arasında fiyat farkı olması sebebiyle, daha maliyetli olan yönteme yönlendirilmek için burnumda ekstra kusurlar bulunduğu izlenimi oluştu.

Ayrıca görüşme sırasında fotoğraf simülasyonu yapılırken kullanılan programda (Photoshop) yeterince hakim olunmadığı da dikkatimi çekti. Bu durum, doğal olarak ?ameliyat sürecinde ne kadar profesyonel bir yaklaşım olur?? sorusunu aklıma getirdi.

Kendi deneyimimi paylaşmak istedim. Benim gibi düşünen ya da bu doktorla görüşmeyi düşünen kişilerin daha dikkatli değerlendirme yapmasında fayda olabilir.