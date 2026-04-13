13 Nisan 2026 13:05
Yeni Fetö disiplin soruşturması
20 şubat tarihinde irtibat iltisak soruşturması adı altında yazı gelmiş , 13 nisanda disiplin soruşturması açılmıştır ,2600 yakın aktif personelin olduğu söyleniyor(varsayım) ,Türkiye hukuk devletidir ama bu hukuk nedense polise garaz ...darbeyi sanki askeriye değilde polis yapmış : ama iyi ki idare mahkemleri var iyi ki namuslu hukuçu savcılarımız hakimlerimi var alnımızın akıyla çıkarız

ahmet1633413
Aday Memur
13 Nisan 2026 13:08
bu arada. 20 şubat 2026 tarih li

Delikurt34
Memur
13 Nisan 2026 14:49
2600 kişi olduğunu kim söylüyor.

ahmet1633413
Aday Memur
13 Nisan 2026 15:28
duyum- varsayım - dosya içi boş olduğu için aktif görev olanlara açığa alınma söz konusu değildir, hem üstelik Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlüdür) ,büyük abilerimizin bazen de iş yapıyorum havası lazım b , 3, 4 en geç 5 ay sonra müfettiş beyler ilgilenecek
