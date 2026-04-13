Çoklu Yabancı Dil Dayatması


13 Nisan 2026 14:04
Trabzon MEM ortaokullarda çoklu dil sınıfı projesini tüm okullara dayatıyor, acaba diğer illerde durum nedir?

Çoklu yabancı dil sınıfında 14 saat İngilizce 2 saat Almanca toplamda 16 saat yabancı dil eğitimi veriliyor, Türk çocukları kendi ana dillerini Türkçeyi 6 saat alıyorlar.. İngilizce Almanca grameri öğretilirken Milli Maarif modeldeki değişiklikler sonrası Türkçe grameri artık öğretilmiyor..

Bir okulda normal olan ortaokul sınıfını açmak için 5 tane dil sınıfı açmanız gerekiyor.. Normal olana müsade edilmiyor Proje olan dil sınıfından 5 tane açarsan ancak ozaman normal 1 tane sınıf açılmasına müsade ediliyor...

Veliye öğrenciye sorulmuyor, adeta yukarıdan aşağı doğru DAYATILIYOR..

üstelik günlük ders saati 8 saat oluyor

Her okula rehberlik öğretmeniEk ders ücretinin aşırı düşük kalmasıİl Dışı Atamalar Tıkanmış DurumdaSınavdan sonra kopya çektiği anlaşılan öğrenci.Sağlık mazereti tayini şartları.Rehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.Müdür ilk sözlü performans notunu ilk sınavdan sonra girmemizi isteyebilir mi?Gebe Öğretmenin Raporu HakkındaMeb Açık Öğretim Görevli Ücreti

Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyorKDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!DEAŞ terör örgütüne 56 ilde operasyon: 525 şüpheli yakalandıBeşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısında 3 tutuklamaPolisin 'dur' ihtarına uymayan CHP'nin otobüs şoförüne ceza

Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?