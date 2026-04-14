14 Nisan 2026 01:18
İliçi ve Proje okul atamaları hakkında

Merhaba değerli meslektaşlarım. Bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Bilen birileri varsa ve cevap yazarsa sevinirim:

4 yıldır bir ortaokulda çalışıyorum. Bu yaz hem iliçi hem de proje okullarına tayin için tercih yapacağım. Bu iki atama dönemi başvuruları bu sene ilginç bir şekilde kesişiyor. Başvurular İliçi: 4-6 Mayıs, Proje okulları: 5-8 Mayıs tarihleri arasında olacak. İliçi 18 Mayıs, Proje okulları ataması 8 Haziran tarihinde açıklanacak. Şimdi ben öncelikli olarak proje okuluna atanmak istiyorum. İliçi atama ise ikinci önceliğim. Ama proje okuluna atanamazsam iliçi tercihinde bir okula atanmak istiyorum. Diyelim ki iki atama döneminde de atanabiliyorum. İkisine birden başvurursam hangisi çıkacak, ben anlamadım? İkisine de başvurdum ve 18 Mayıs?ta iliçinde başka bir okula atandım. Daha sonra 8 Haziranda bir proje okuluna atanabilir miyim yoksa 3 yıl kuralına mı takılırım? Ama o tarihte henüz mevcut okulumla ilişik kesmemiş olacağım ki orda 4 yıldır çalışmaktayım. Daha önce, proje okullara atamalar çok önceden, sanırım Mart-Nisan aylarında yapılırdı ve herkes önünü görürdü. Proje okullarına tayini çıkmayan kişi Mayıs ayında iliçi başvurusunda bulunurdu. Şimdi bu nasıl olacak? Bilgisi olan varsa lütfen cevap yazsın. Teşekkür ederim.

kimlik 1 şu an çalan şarkı 1 Sözlük ölmüş de ağlayanı yok 3 Sencer solakoğlu 1 Derya.0676 6 herkesleşmek 2 evlilik 1 insanların sevgiye muhtaç olması 1 kendilik 2 çocuğuna dönüp kime diyorum ben diye trip atan kadın 1

