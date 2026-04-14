Rehber Öğretmen Düşmanlığı Hakkında

Tüm öğretmenlerin ortak derdi olarak rehber öğretmen düşmanlığı neden var? Öğretmenlerin diğer meslekler gibi birlik olması gerekirken sürekli neden iç çekişme var? Rehber öğretmeni kötülemek için kendi branşının iyi olması gerekmez mi? Okul öncesi öğretmeni işini harika yapıyor, sınıf öğretmeni işini harika yapıyor, ortaokul öğretmenleri işini harika yapıyor, lise öğretmenleri işini harika yapıyor. Tek sorun rehber öğretmende ise bu çocuklar neden akademik olarak başarısız, neden saygısız, neden suç oranları bu kadar yüksek, neden ülkemiz aydın kesim yetiştiremiyor, neden ekonomik olarak yetersiz, neden bilim insanımız yok, neden dünyaca ünlü sosyal bilimcilerimiz yok? Rehber öğretmen düşmanlığının kime ne faydası var? Her okula rehber öğretmen şarttır. Alan değişikliği yapan rehber öğretmene değil, bizzat PDR mezununa ihtiyaç vardır. Bu başlığı seviyesiz karşılıklı yorumlar için açmadım, dikkat çekmek için açtım.