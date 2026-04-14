Fazla mesai konusu ihmal edilemez

14 Nisan 2026 11:34
TÜRK POLİSİ... MHP Lideri Devlet Bahçeli: Emniyet mensubu kardeşlerimizin hayat şartları görmezden gelinemez. Fazla mesai konusu ihmal edilemez...


Bugraemir
Aday Memur
14 Nisan 2026 11:43
geliyor o zaman yıllardır beklenen haklar. bahçeli şimdiye kadar grup toplantısında ne vaat ettiyse yada onerdiyse bir şekilde olmuştur bu yorumu hiçbir şekilde bir siyasi beğeni yada tutum ile yazmadım

besiktas23
Aday Memur
14 Nisan 2026 11:45
halen bunlara inanan bi kesim var maalesef

Fırtına6655
Aday Memur
14 Nisan 2026 11:46
yıllardır ilk defa doğru konuşmuş

plt.kaan
Memur
14 Nisan 2026 11:51
yıllardır bütün bakanlar görüyoruz dedi... görünce ne değişiyor. ne değişecek.

Pol.Me34
Aday Memur
14 Nisan 2026 12:06
Devlet dede oyle esip gürleme ile olmaz ,olmuyor.. Madem polisin içinde olduğu bu koşullara için sızlıyor o halde bu koşulların iyileştirilmesine yönelik bir zaman kavramı neticesinde açıklamanı yapacaksın.

Philosophoss
Memur
14 Nisan 2026 12:17
Abi artık şu mantıktan bir kurtulsak mı? Bunca yıldır; muhalefetinden, gazetecisine kadar hangi dönemde Polis sorunları bu kadar dillendirildi? Hepimizin malumunuz Sn. Bahçeli'nin son zamanlardaki tüm çıkış ve talepleri kabul gördü. İnşallah bu da kabul görecek. Enseyi daha fazla karartmaya gerek yok. Saygılar.
fırlamaaaa
Aday Memur
14 Nisan 2026 12:22
kardeş senin de Cavani anlıyoruz ama cidden polis yemiyor artık bu tür saçmalıkları, erken seçim olacak büyük ihtimalle onun temelleri atılıyor şuan.

Srkan112
Şube Müdürü
14 Nisan 2026 12:24
Polisten pirim mi yapıyor sıkışınca. Niye geçen hafta polisle ilgili kanun teklifini meclis de kabul etmedi. Tırttt bunlar

murat1981pls
Aday Memur
14 Nisan 2026 12:34

+100000

sdtmtl
Memur
14 Nisan 2026 12:35
2027 kasımda seçim var buda burda dursun

serdar34
Aday Memur
14 Nisan 2026 12:38

Geliyor erken seçimin ayak sesleri ver mehteri ver mehteri hey hey hey :::)))


plt.kaan
Memur
14 Nisan 2026 12:39
ben demiştim tanrısı :))))
Oktay3506
Aday Memur
14 Nisan 2026 12:45

Hala elimde satılık köprü var


Quake38
Memur
14 Nisan 2026 13:03

:D

TÜRK1512
Memur
14 Nisan 2026 13:14
sadece bir tane örnek verir misin bu milletin hayrına yaptığı bı konu var mi
antepli-pol
Genel Müdür
14 Nisan 2026 13:29

Yahu polis hakkında verilen önergeler kimlerin oyları ile reddediliyordu acaba? Hadi muhalefet verdiği için reddediyordunuz, o zaman siz vereydiniz. Sayın Bahçeli bu sözlerinize kimi inandırabilirsiniz.


serdar34
Aday Memur
14 Nisan 2026 13:30

Var tabii saymakla bitmez en önemlisi de çok iyi gaz verip göz boyaması ::))

Poliss155
Şef
14 Nisan 2026 13:38
Uzun bitmek bilmeyen mesailer önü alınamayan ek görevler bayram seyran özel gün her dem çalışmalar psikolojik olarak yıpratmaktadır umarım Devlet Bahçelinin de söylemleri ve Sayın bakanın da kararlı duruşlarıyla birseyler değişecektir zira bıçak kemiğe dayanmıştır

khanjar.1
Memur
14 Nisan 2026 13:51

hala inanıp umuylananları gördükçe hayret ediyorum


khanjar.1
Memur
14 Nisan 2026 13:54

he aynen aynen.. apoyu asın diye ip fırlattığını da biliriz. şimdi apo köpeğinin can simidi oldu ne hikmetse

