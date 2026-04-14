G.i.h tayini hakkinda

11 yıllık infaz koruma memuruyum. Eşim 6 yıllık polis memuru. Bazı norolojik durumlardan g.i.h memuru olmak üzere. Şuan doğuda kendi sehrimizdeyiz fakat İstediği yere nokta atış tayin yazabiliyor. Güzel bir yer seçip gitmek istiyoruz Tayini çıktığı yere ben de hemen eş durumundan tayin yazabiliyormuyum? Bu durumda magdur edilmem söz konusumu

11 yıllık infaz koruma memuruyum. Eşim 6 yıllık polis memuru. Bazı norolojik durumlardan g.i.h memuru olmak üzere. Şuan doğuda kendi sehrimizdeyiz fakat İstediği yere nokta atış tayin yazabiliyor. Güzel bir yer seçip gitmek istiyoruz Tayini çıktığı yere ben de hemen eş durumundan tayin yazabiliyormuyum? Bu durumda magdur edilmem söz konusumu