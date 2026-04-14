14 Nisan 2026 13:35
Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırı.

okullar toplumun yansımasıdır. diyecek bir şey bulamıyorum. dilerim hayatını kaybeden olmamıştır


Soner Eraslan
Şef
14 Nisan 2026 14:44
2 öğretmenin durumu ağırmış hocam

atahoca
Müsteşar
14 Nisan 2026 14:58

Çocuk koridorda kazakla elinde uzun namlulu silahla önüne gelene sıkarak yürüyor. 4 öğretmen4 öğretmen, 1 polis memuru ve 1 kantin işletmecisi, 10 öğrenci yaralanıyor.

Bu çocuk elinde silahla buraya kadar nasıl geliyor?

Şehirde bu silahla nasıl geziyor.?

Silahı nereden edindi?

Sosyal Medya'da paylaşım yapmış, konu hakkında şiayet gitmiş mi, gitmişse uygulama ne olmuş?

Akla birçok soru geliyor.

Ayrıca bkz. https://forum.memurlar.net/konu/2593678/okulda-katledilen-ogretmen-tazminat.html


atahoca
Müsteşar
14 Nisan 2026 15:36

Çocuk, okul ismi vererek, başta müdür olmak üzere 50 kişiyi katledeceğini yazmış.

atahoca, 1 saat önce

kimuni
Genel Müdür
14 Nisan 2026 16:04

elinde silahla şehirde nasıl gezer bilemem. Fakat sırf ;

"yabancı veya okula örgün şekilde devam etmeyen (yabancı çocuk, yetişkin vs) birinin okula girmesi çok da zor olmasa gerek. neden derseniz de. şimdi bahçe nöbetçisi mümkün/mevcut ama bana kalırsa bahçe nöbetçisinin bu işi takip etmesi çok zor veya imkansız. handdizatında bu iş nöbetçi öğretmene bırakılması gereken bir iş midir bence olmamalı veya tartışmalı bir konu.

çünkü nöbetçi öğretmen de neticede öğretmendir. Dersi illaki olur, dersi olmasa kantine gider , tuvalate gider , öğle yemeğine gider ki bunlar da onun doğal hakkıdır. Derse girmek ise bir sorumluluk ve görevdir. Dersi olmadığındada hiçbir öğretmen ücret ödenmediğinden orda beklemeyi istemez.

eee nasıl olacak bu takip işi. bence böyle bir iş kesinlikle nöbetçi öğretmenin görevi olmamalı. Bu bahçe nöbeti de öğretmen dışında bir personele yaptırılacak ise ya polis gibi yetki sahibi biri olmalı yada meb prosedürlerini de bilen biri olması güzel olurdu. Ayrıca tek kişi bu işi yapabilir mi onuda bilmiyorum.

yani ama yıllardır konuşuluyor sanırım bu konu...

