Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırı.

elinde silahla şehirde nasıl gezer bilemem. Fakat sırf ;

" yabancı veya okula örgün şekilde devam etmeyen ( yabancı çocuk , yetişkin vs) birinin okula girmesi çok da zor olmasa gerek. neden derseniz de. şimdi bahçe nöbetçisi mümkün/mevcut ama bana kalırsa bahçe nöbetçisinin bu işi takip etmesi çok zor veya imkansız. handdizatında bu iş nöbetçi öğretmene bırakılması gereken bir iş midir bence olmamalı veya tartışmalı bir konu.

çünkü nöbetçi öğretmen de neticede öğretmendir. Dersi illaki olur, dersi olmasa kantine gider , tuvalate gider , öğle yemeğine gider ki bunlar da onun doğal hakkıdır. Derse girmek ise bir sorumluluk ve görevdir. Dersi olmadığındada hiçbir öğretmen ücret ödenmediğinden orda beklemeyi istemez.

eee nasıl olacak bu takip işi. bence böyle bir iş kesinlikle nöbetçi öğretmenin görevi olmamalı. Bu bahçe nöbeti de öğretmen dışında bir personele yaptırılacak ise ya polis gibi yetki sahibi biri olmalı yada meb prosedürlerini de bilen biri olması güzel olurdu. Ayrıca tek kişi bu işi yapabilir mi onuda bilmiyorum.

yani ama yıllardır konuşuluyor sanırım bu konu...