Tubitak projesinde sadece zümre başkanının isminin yazılması.


14 Nisan 2026 17:08
Tubitak projesinde sadece zümre başkanının isminin yazılması.

Arkadaşlar merhaba. Okulumuzda TÜBİTAK telaşındayız iki hafta sonra fuarımız var. Şöyle bir durum var fen bilimleri zümresinde ben ve başka bir zümre arkadaşım toplam iki proje gerçekleştiriyoruz herkes kendi projesinden sorumlu. Bugün proje posterleri dağıtıldı yürütücümüz tarafından proje posterleri üzerine sadece zümre başkanlarının ismi yazılacağı söylendi. yani projelerle hiçbir alakası olmayan zümre başkanımızın ismi yazılacak. Ben de buna itiraz ettim neden bu şekilde olduğunu sordum yani projede benim emeğim geçiyor ama danışman öğretmen kısmına neden zümre başkanı yazılıyor diye sordum. Ayrıca Arbis diye bir sistem de var.buna da sadece zümre başkanı kaydolacak denildi. Bu usülsüz bir durum değil mi? Siz böyle bi durumla karşılaştınız mı?


kimuni
Genel Müdür
14 Nisan 2026 17:20

merhabalar,

kişisel fikrimi açıklayayaım (saygı duyarsınız hata belki kabul edersiniz veya reddeder veya saygı duymazsınız size kalmıştır.)

hocam öncelikle (haklı olduğunuzu fakat bununla birlikte) benim gözümde konu ettiğiniz şikayet tabiri caise incir çekirdeğini bile doldurmayacak cinsten.

neden?

çünkü tübitakın bu kategorideki proje veya çalışmaları çok basittir. Gerçi basit demek önemsiz demek değildir asla ancak çoğu bakımdan zayıf çalışmalar olarak kabul edilmiş olsa gerek ki tübitak misal 1005 gibi 1002 -1001 gibi çalışmalara verdiği büyük (kapsamlı) ölçüde destekte olduğu gibi destek vermiyor bu bahsettiğiniz çalışmalara hatta hiç yanından bile geçmiyordur tahminim.

dikkat etti iseniz küçümsemiyorum ve önemsiz demek değildir dedim aynı zamanda çünkü zor bir çalışma her zaman akılcı olduğunu göstermediği gibi tersine baktığınızda basit bir çalışma bazen toplumu dahi çok önemli yerlere götürebilmekte veya şekil vermekte ve/veya etkili olmaktadır.

arbis akademik bir yazılım sanırım tübitaka ait ama orcid gibi değil tam benziyor sadece.

özetle ben savınızda haklı olduğunuz kanaatindeyim fakat misal böyle bir haklılık mevcut iş arkadaşlarınızla aranızı açmaya, bozmaya ve yada benzer nitelikte bir olumsuzluk üretmek için kendi hatrınca aynı değerde midir bence değildir.

akademik veya akılcı/teknik çalışmalarda buluındu iseniz arbis hesabı açabilieceğinizi düşünüyorum hatta orcid de acabilirsiniz.

iyi çalışmalar..


Fencibiri
Memur
14 Nisan 2026 18:17

Düşüncenizi dile getirdiğiniz için teşekkür ederim hocam. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlarınızla aranızı açmaya değmez bu durum demişsiniz ama bahsettiğimiz zümre başkanı proje boyunca hocam yardımcı olabileceğim bir şey var mı diye sormaktan bile imtina eden birisi dolayısıyla da tabii ki de onun isminin yazılmasını abes buldum ve tepkimi dile getirdim. Ayrıca şu an konu açıklığa kavuştu benim itiraz etmemden sonra yürütücümüz ilçe milli eğitimle tekrar görüştü ve posterlere Zümre başkanlarının değil danışman öğretmenlerin yazılmasını gerekiyor şeklinde düzeltme yaptı.

Bu arbis sistemi ile ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Beş sene önce ben de yürütücüydüm ve o zaman arbis kaydımı oluşturmuştum. Şimdi şifremi hatırladım ve Tc kimlik numaramla giriş yapabildim. Bu sistemde ne oluyordu tam hatırlayamıyorum biz projelerimizi sonradan buraya mı yüklüyorduk?

kimuni, 1 saat önce

merhabalar,

kişisel fikrimi açıklayayaım (saygı duyarsınız hata belki kabul edersiniz veya reddeder veya saygı duymazsınız size kalmıştır.)

hocam öncelikle (haklı olduğunuzu fakat bununla birlikte) benim gözümde konu ettiğiniz şikayet tabiri caise incir çekirdeğini bile doldurmayacak cinsten.

neden?

çünkü tübitakın bu kategorideki proje veya çalışmaları çok basittir. Gerçi basit demek önemsiz demek değildir asla ancak çoğu bakımdan zayıf çalışmalar olarak kabul edilmiş olsa gerek ki tübitak misal 1005 gibi 1002 -1001 gibi çalışmalara verdiği büyük (kapsamlı) ölçüde destekte olduğu gibi destek vermiyor bu bahsettiğiniz çalışmalara hatta hiç yanından bile geçmiyordur tahminim.

dikkat etti iseniz küçümsemiyorum ve önemsiz demek değildir dedim aynı zamanda çünkü zor bir çalışma her zaman akılcı olduğunu göstermediği gibi tersine baktığınızda basit bir çalışma bazen toplumu dahi çok önemli yerlere götürebilmekte veya şekil vermekte ve/veya etkili olmaktadır.

arbis akademik bir yazılım sanırım tübitaka ait ama orcid gibi değil tam benziyor sadece.

özetle ben savınızda haklı olduğunuz kanaatindeyim fakat misal böyle bir haklılık mevcut iş arkadaşlarınızla aranızı açmaya, bozmaya ve yada benzer nitelikte bir olumsuzluk üretmek için kendi hatrınca aynı değerde midir bence değildir.

akademik veya akılcı/teknik çalışmalarda buluındu iseniz arbis hesabı açabilieceğinizi düşünüyorum hatta orcid de acabilirsiniz.

iyi çalışmalar..


kimuni
Genel Müdür
14 Nisan 2026 18:28

merhaba yeniden,

ben haklı olduğunuzu söyledim aslında ama kusura bakmayın ne yapılması gerektiğine dair öneride bulunmayınca sanki taraf tutmuşum gibi mi algılandı bilmiyorum.

tekrar iddianızda haklı olduğunuzu, ismi geçmesi gereken kişinin yürütücü nün kendisi olduğunu ve eğer zümre başkanı emek vermedi ise(yani çalışmayla pek ilgili değil anlattığınız üzere) o zaman onun isminin projeyi üreten kişinin kendi çalışması yerine yazılamayacağını düşündüğümü belirteyim.

fakat dediğim diğer konuların da arkasındayım. ya öneriler?

evet önerileri de yazayım. daha etkin ve dikkatli iletişim kurulması önerilir. gerekirse sabredilmeli kanaatimce diyecektim gerçi siz bir aksiyon almışsınız zaten dolayısı ile belkide sizin için bu öneriler artık efektif/geçerli olmayacak ama okuyanlar yararlanabilir belki diye devam edeyim.

neden etkili iletişim: okul müdürünüz bu konuya hakim olmayabilir ve prosedür olarak olması gerekeni bilmiyor olabilir veya hatalı bir karar alacak şekilde bir okuma yapmış veya gerekli okumayı yapmamış olabilir. işte bu bilginin sizin ile aranızı bozmayacak şekilde karşı tarafa hatta başka bilgi eiskliği sahibi olan farklı öğremenler var ise onlarada bildirilmesi elzem idi bence.

ben kendi görüşümü yazdım sadece. neyse. keyifli çalışmalar dilerim tekrardan.

Fencibiri, 15 dk. önce

Düşüncenizi dile getirdiğiniz için teşekkür ederim hocam. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlarınızla aranızı açmaya değmez bu durum demişsiniz ama bahsettiğimiz zümre başkanı proje boyunca hocam yardımcı olabileceğim bir şey var mı diye sormaktan bile imtina eden birisi dolayısıyla da tabii ki de onun isminin yazılmasını abes buldum ve tepkimi dile getirdim. Ayrıca şu an konu açıklığa kavuştu benim itiraz etmemden sonra yürütücümüz ilçe milli eğitimle tekrar görüştü ve posterlere Zümre başkanlarının değil danışman öğretmenlerin yazılmasını gerekiyor şeklinde düzeltme yaptı.

Bu arbis sistemi ile ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Beş sene önce ben de yürütücüydüm ve o zaman arbis kaydımı oluşturmuştum. Şimdi şifremi hatırladım ve Tc kimlik numaramla giriş yapabildim. Bu sistemde ne oluyordu tam hatırlayamıyorum biz projelerimizi sonradan buraya mı yüklüyorduk?

