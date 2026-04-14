Tubitak projesinde sadece zümre başkanının isminin yazılması.

merhaba yeniden,
ben haklı olduğunuzu söyledim aslında ama kusura bakmayın ne yapılması gerektiğine dair öneride bulunmayınca sanki taraf tutmuşum gibi mi algılandı bilmiyorum.
tekrar iddianızda haklı olduğunuzu, ismi geçmesi gereken kişinin yürütücü nün kendisi olduğunu ve eğer zümre başkanı emek vermedi ise(yani çalışmayla pek ilgili değil anlattığınız üzere) o zaman onun isminin projeyi üreten kişinin kendi çalışması yerine yazılamayacağını düşündüğümü belirteyim.
fakat dediğim diğer konuların da arkasındayım. ya öneriler?
evet önerileri de yazayım. daha etkin ve dikkatli iletişim kurulması önerilir. gerekirse sabredilmeli kanaatimce diyecektim gerçi siz bir aksiyon almışsınız zaten dolayısı ile belkide sizin için bu öneriler artık efektif/geçerli olmayacak ama okuyanlar yararlanabilir belki diye devam edeyim.
neden etkili iletişim: okul müdürünüz bu konuya hakim olmayabilir ve prosedür olarak olması gerekeni bilmiyor olabilir veya hatalı bir karar alacak şekilde bir okuma yapmış veya gerekli okumayı yapmamış olabilir. işte bu bilginin sizin ile aranızı bozmayacak şekilde karşı tarafa hatta başka bilgi eiskliği sahibi olan farklı öğremenler var ise onlarada bildirilmesi elzem idi bence.
ben kendi görüşümü yazdım sadece. neyse. keyifli çalışmalar dilerim tekrardan.
Fencibiri
Düşüncenizi dile getirdiğiniz için teşekkür ederim hocam. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlarınızla aranızı açmaya değmez bu durum demişsiniz ama bahsettiğimiz zümre başkanı proje boyunca hocam yardımcı olabileceğim bir şey var mı diye sormaktan bile imtina eden birisi dolayısıyla da tabii ki de onun isminin yazılmasını abes buldum ve tepkimi dile getirdim. Ayrıca şu an konu açıklığa kavuştu benim itiraz etmemden sonra yürütücümüz ilçe milli eğitimle tekrar görüştü ve posterlere Zümre başkanlarının değil danışman öğretmenlerin yazılmasını gerekiyor şeklinde düzeltme yaptı.
Bu arbis sistemi ile ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Beş sene önce ben de yürütücüydüm ve o zaman arbis kaydımı oluşturmuştum. Şimdi şifremi hatırladım ve Tc kimlik numaramla giriş yapabildim. Bu sistemde ne oluyordu tam hatırlayamıyorum biz projelerimizi sonradan buraya mı yüklüyorduk?