Güvenlik Soruşturmasında Elde Edilen Bilgiler

Bu konuda merak ettiğim bir kaç husus mevcut. Şimdi idareler tarafından yapılan güvenlik soruşturması sürecinde kolluk kuvvetlerinden adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması yapılıyor. Ayrıca geçmiş memuriyet varsa memur sicili ve disiplin geçmişi de araştırılıyor. Hakkında adli yargılama varsa o da görülebiliyor. Peki idari yargılamalar görünebilir mu? Herhangi bir idari mahkemede süren dava veya istinafa ya da Danıştay'a intikal etmiş temyiz davaları içerikleriyle birlikte detaylı görünebilir mi? Eğer görünürse bunlara dayalı işlem yapılabilir mi?

Mesela bir garip örnekte bulunmaya çalışayım. Herhangi bir suçtan hagb almış bir kişi denetim süresi içerisinde iken başvurup güvenlik soruşturması yönünden olumsuz degerlendirilip ataması iptal edilmiş ise ve bu konuda idari mahkemeden dava açmış ise bu dava devam ederken de denetim süresi bitmiş ve hagb kaydı silinmiş ise sonrasında da dava devam ederken hagb kaydı da silindikten sonra tekrar atamaya katılır ve kazanırsa güvenlik soruşturması sürecinde idare bu sefer de bu idari mahkeme surecini görüp gene aynı gerekçeden işlem yaparak atama iptali yapabilir mi?

Son dönemlerde çok fazla Danıştay, bim kararı okuyorum. İlk kafama takılan kısım yargılama süreleri. Bu süreler zaten bir ömür ve bu süre içerisinde insanlar oturduğu yerde oturmayacak sonuçta. Onlarca yıl karar beklerken sıfırdan tekrar atamaya giren girecek kişiler eğer bu idari davalar tamamen görünüyorsa sonsuz bir döngüye giriyor oluyorlar ve aslında hagb kaydı silinmemiş oluyor. Kısaca devlete dava açan bir daha asla dava açma dongusunden kurtulamıyor gibi bir durum oluşuyor.

Fazla karmaşık ve hadi canım nasıl olacak o olay tarzı bir örnek verdim biliyorum. Fakat düşününce olabilir. Kaldı ki böylesi bir durumda idari bir işlem yapılırsa zaten dava açma kısmı tekrar baştan başlıyor ve döngü başa dönmüş oluyor. Hele ki burada bir de kişi Danıştay nezdinde davayı kazanırsa bu sefer hiç çalışmadan sürekli para kazanıyor gibi bir durum ortaya çıkar tazminatlardan bu sefer de. Her seferinde işlem yapılmasını ve güvenlik soruşturmasınin olumsuz sonuclandirilmasini sağlar ve her seferinde kazanır sonra tazminatini alır. Bu mevzu Adalet sistemi açısından düşünülmüş bir şey midir yoksa böylece açıkta mi kalmıştır merak ettim.

Konu kesin bir bilgi almaktan ziyade bir tartışma hususuna dönebilir. Ben içinden çıkamadım. Çünkü aslında bu tarz bir şeyin olmasinin sebebi yargılama süresinin aşırı uzun olması.