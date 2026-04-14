Zorunlu Eğitim Derhal Kaldırılmalı


14 Nisan 2026 20:32
bugün eğitim ve öğretimde yaşadığımız en büyük sorun zorunlu eğitim.


perilikosk
Aday Memur
14 Nisan 2026 20:44

biraz daha düşünürseniz asıl sorunun ülkede şiddetin, madde kullanımının ve umutsuzluğun arşa çıkması olduğunu anlarsınız. bunların önüne geçmeden ve insanların hayat standartlarını yükseltmeden bir arpa boyu yol gidemeyiz. zorunlu eğitimmiş, peh!


Soner Eraslan
Şef
14 Nisan 2026 20:56
Zorunlu eğitim kaldırılmamalı. öğrenci ilk 4-5 yıl temel eğitimini alıp sonrasında meslek ortaokuluna yönlendirmeli bunu 8 yıldır diyorum bu benim projem ama sesimi duyuramadım meslek ortaokullarda yatılı olacak, meslek ortaokulda öğretilmeli.

RotamızAngora
Memur
14 Nisan 2026 21:24

Bunu ciddi ciddi söylediniz mi gerçekten? İroni mi yapıyorsunuz yoksa?

Şöyle düşünün; insanları zorla eğitime alırken durum bu ise, bir de eğitime almadığınızda başıboş bıraktığınızda neler olur?

