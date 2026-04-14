Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Belediyeye geçmek bu kadar zormu ?


14 Nisan 2026 22:42
Belediyeye geçmek bu kadar zormu ?

Ben bakanlıktan belediyeye geçiş yapmak istiyorum, muvafakatlı falan da değil doğrudan istifa edip geçeceğim ancak hangi kapıyı çaldıysam yüzüme kapandı. en son ulaştığım kişi "o kadar çok kişi sırada var ki sana sıra bile gelmez" dedi. ben anlamıyorum, sıfırdan memur olmayı veya işsizken belediyeye girmeyi istemiyorum ki. zaten memur kadrom var, muvafakatta istemiyorum maaşı da devlet veriyor neden böyle, gerçekten bu kadar mı zor? hala inanamıyorum bu kadar imkansız ve saçma olmasına.


vvatanseverr
Memur
14 Nisan 2026 22:43

bu arada düz memur da değilim Teknik Hizmetlerdeyim. belediyenin en çok işine yarayan ünvanlardan


RotamızAngora
Memur
14 Nisan 2026 23:05

Usulüne uygun istifa edersen 6 ay diğer türlü istifada 1 yıl bekleme süresi var. Öyle hemen geçiş yapamazsın.

Belediyeler, KİT'lerin merkez/taşra birimleri torpil gerektiren yerler. Merkezi alım haricinde girmek öyle kolay değil. Adam asgari ücretli işçi olarak girip yıllarca bekliyor kadroya geçmek için. Belediyedeki adam sana gayet kibarca samimi bir cevap vermiş. Başka türlü cevap da alabilirdin.

Seni niye hemen alsınlar ki? Tekniker olduğun için mi? Güldürme adamı.

Toplam 2 mesaj

Sözlük

Son Haberler

15 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıklarıKamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurduKişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!Mersin merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 43 gözaltı

Editörün Seçimi

