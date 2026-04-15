Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Açıkta Maaş Kesintisi


15 Nisan 2026 12:22
Açıkta Maaş Kesintisi

yaklaşık 15 ay süre ile görevden uzaklaştırıldım adli olarak KYOK aldım ve göreve iade edildim ancak idari soruşturmam sonuçlanmadı. Kuruma başvuru yapsam açıkta kesintiye uğrayana parayı verirler mi yoksa idari soruşturmayı beklerler mi sonuçta adli olaya istinaden açığa alınıp sonra kyok ile iade edildim


Ciguli 46
Şef
15 Nisan 2026 12:53
yakın zamanda benim başıma geldi. bende 14 ay açıkta kaldım.ilk olarak hangi tarihler arasında açıkta kaldiysaniz tarihleri belirtip," bu tarihler arasında maaşımdan keslen 1/3 kısmının yasal faizi birlikte tarafıma yatırılmasıni istiyorum" diye belirtin 1 hafta içinde yaptırıyorlar. ama faizi ile birlikte verirler mi bilmiyorum. çünkü bende ödemediler yasal faizi bende dava açacağım yazdığım dilekçeye 30 gün içinde cevap verme süreleri geçtiği ve cevap vermedikleri için.
