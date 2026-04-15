Kahramanmaraş'ta Okula Düzenlenen Silahlı Saldırı.

Üzgünüm hocam

Allah ölenlere rahmet yakınlarına sabırlar versin.

Bu olaylar biz dijital bağlantılar ile dünya ortamına kontrolsüzce bağlandıkça artacak.

Urfadaki çocuğun eline bugünkü çocuğun silahları geçseydi Urfa'da 15 ölüyü geçerdi olay. Pompalı bulabildiğine şükretmemiz gerekir.

Amerika'daki gibi piyade tüfeği satışlarındaki kolaylıklar veya silah edinmeseki genel rahatlık bizim ülkemizde olsa şimdi bizde ABD gibi alışmıştık bu vakalara.

Hem emniyette hem meslek lisesinde hem ortaokulda hemde ilkokulda çalışmış biri olarak bu olayların okul önüne 1 polis dikilmesi ile çözülemeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim.

Çoğu lisede okul polisi var ancak çatışma anına müdahale sandığınız kadar kolay değil. Dışardan çete üyeleri kaldırdığında okul polisini 20 dk bulamıyorsun. Hele intiharı göze alarak gelen birinin engellenebilmesi özel harekat timi diksen mümkün değildir.

Bu olaylarda artışın temel nedeni sosyal medya ve TV dizileri ile psikolojik bulaşma, okul ve aile ortamındaki disiplinsizlikte artış, geleceğe dair her kesimdeki genel ümitsizlik hali.

Bu faktörlere dikkat ederseniz çözümü çok zor ve bazıları ise hükümet devlet üstü argümanlar gerektiriyor. Hükümete siyasete yüklenmek veya polsi emniyet jandarma marifetiyle önleme düşünceleri ya da sürekli gelen saçma sapan akran zorbalığı ile mücadele eğitimleri vs. sorunu çözmek için bataklığa bir Raid spreyle girmek olur ancak.

Önce tam çözümün mümkün olmadığını olamayacağını anlamak gerekiyor.

Zira devlet üstü aktörlerin önüne kimse geçemez, yasaklar bir basit VPN ile aşılıyorken kendimizi kandırmaya gerek yok. Ayrıca devlet içi mevzuat kurumlar vb regülasyonlar sadece tepkisel strateji ve olay sonrası veya anında müdahale süreci ortaya koyabilir. Asıl mesele dijital dünya ile sınırsız irtibata sahip, ailesi tarafından sadece beslenilen ama eğitilmeyen, az ses çıkarınca eline telefon tablet tutuşturulan ama her anormal davranışında bu ebeveyğnleri tarafından korunmaya veya tepkisizli9e alışmış birde yine sosyal medya veya Arkadaş çevresi tarafından sürekli umutsuzluk pompalanması ile kaybedecek şeyi kalmadığını düşünen abartmıyorum milyonlarca saatli bomba gencimiz.

Ana sorun kaynağı kısacası aile.

Çocuğa ilk terbiyeyi veren, dijital kullanımını sınırlama stratejisi uygulayabilen ve takip edebilen, anormal davranışlarını cezalandıran, normal olumlu davranış sergileyerek örnek olması gereken ebeveyinlerin toplumumuzda artık yok denecek kadar az olması.