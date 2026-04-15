Kahramanmaraş'ta Okula Düzenlenen Silahlı Saldırı.


15 Nisan 2026 14:26
Kahramanmaraş'ta Okula Düzenlenen Silahlı Saldırı.

Maalesef ölü ve yaralılar olduğu söyleniyor. Görüntüler maalesef çok üzücü. Yaralılar sedye ile çıkarılıp velilerin dışarıda ağladığı görüntüler haber ajanslarınca paylaşıldı.


Soner Eraslan
Şef
15 Nisan 2026 14:29
Çok kötü bu seferki, ortaokul öğrencisiymiş sanırım ölen öğrenciler olmuş

atahoca
Müsteşar
15 Nisan 2026 14:43

Çok sayıda ambulans var. Sayının çok fazla olduğu söyleniyor.

Valilik can kaybı ve yaralılar olduğunu belirtmiş.

Sosyal medyada geçen rakamlar yararlı sayısını 20-60 arasında değişiyor. Bazı öğrencilerin bahçeden dışarıya kaçma görüntüleri ve silah sesleri de var. Öğretmenler bahçede camdan atlayan çocukları yakalamaya çalışıyor. Yaşınız benden küçük muhtemelen ama ellerinizden öperim.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, diğer herkese güç ve metanet diliyorum.


Suleymanbey
Memur
15 Nisan 2026 14:59
okullarımıza özel güvenlik değil en az 1 sabit POLİS istiyoruz

RotamızAngora
Memur
15 Nisan 2026 15:01

Sürü psikolojisini tetiklememesi adına MEB'in ilk yaşanan olayda ülke genelinde okulları tatil etme, velilere yönelik tedbir duyurularının yayınlanması gerekliydi. Geç olmadan bir an evvel sıkı tedbirler alınmalıdır.


Darkbiohazard
Şef
15 Nisan 2026 15:05

Dün siverek bugün kahramanmaraş. Daha siverek acısı tazeyken kahramanmaraşa yürek nasıl dayansın.


atahoca
Müsteşar
15 Nisan 2026 15:26

Sınıf içinden bir resim gördüm, şimdi... Yavrucaklar ve öğretmen...

İşin çözümünü yine okullara yıkarlarsa yazıklar olsun...


atahoca
Müsteşar
15 Nisan 2026 15:43

Hangi utanmaz mesajları eksiledi bilemiyorum ama eksileyene küfür edeceğim, şimdi.

Ulan... görüntüleri, sınıf içinden resimleri gören ve ses kayıtlarını duyan birisi olarak durumun ne kadar vahim olduğunu bilen vicdan sahibi adam... Nasıl üzülmez.

Arkadaşı eskiden komşu olduğumuz bir okuldan -hem de Maraş'la ve olayla ilgili tanıdığı olmayan- emekli öğretmen gözyaşları içinde aradı. Biz sokaktaki çocuklara bile merhametle bakarken... Şuna bak...

atahoca, 2 saat önce

Sınıf içinden bir resim gördüm, şimdi... Yavrucaklar ve öğretmen...

İşin çözümünü yine okullara yıkarlarsa yazıklar olsun...


235U
Genel Müdür
15 Nisan 2026 16:49

Üzgünüm hocam

Allah ölenlere rahmet yakınlarına sabırlar versin.

Bu olaylar biz dijital bağlantılar ile dünya ortamına kontrolsüzce bağlandıkça artacak.

Urfadaki çocuğun eline bugünkü çocuğun silahları geçseydi Urfa'da 15 ölüyü geçerdi olay. Pompalı bulabildiğine şükretmemiz gerekir.

Amerika'daki gibi piyade tüfeği satışlarındaki kolaylıklar veya silah edinmeseki genel rahatlık bizim ülkemizde olsa şimdi bizde ABD gibi alışmıştık bu vakalara.

Hem emniyette hem meslek lisesinde hem ortaokulda hemde ilkokulda çalışmış biri olarak bu olayların okul önüne 1 polis dikilmesi ile çözülemeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim.

Çoğu lisede okul polisi var ancak çatışma anına müdahale sandığınız kadar kolay değil. Dışardan çete üyeleri kaldırdığında okul polisini 20 dk bulamıyorsun. Hele intiharı göze alarak gelen birinin engellenebilmesi özel harekat timi diksen mümkün değildir.

Bu olaylarda artışın temel nedeni sosyal medya ve TV dizileri ile psikolojik bulaşma, okul ve aile ortamındaki disiplinsizlikte artış, geleceğe dair her kesimdeki genel ümitsizlik hali.

Bu faktörlere dikkat ederseniz çözümü çok zor ve bazıları ise hükümet devlet üstü argümanlar gerektiriyor. Hükümete siyasete yüklenmek veya polsi emniyet jandarma marifetiyle önleme düşünceleri ya da sürekli gelen saçma sapan akran zorbalığı ile mücadele eğitimleri vs. sorunu çözmek için bataklığa bir Raid spreyle girmek olur ancak.

Önce tam çözümün mümkün olmadığını olamayacağını anlamak gerekiyor.

Zira devlet üstü aktörlerin önüne kimse geçemez, yasaklar bir basit VPN ile aşılıyorken kendimizi kandırmaya gerek yok. Ayrıca devlet içi mevzuat kurumlar vb regülasyonlar sadece tepkisel strateji ve olay sonrası veya anında müdahale süreci ortaya koyabilir. Asıl mesele dijital dünya ile sınırsız irtibata sahip, ailesi tarafından sadece beslenilen ama eğitilmeyen, az ses çıkarınca eline telefon tablet tutuşturulan ama her anormal davranışında bu ebeveyğnleri tarafından korunmaya veya tepkisizli9e alışmış birde yine sosyal medya veya Arkadaş çevresi tarafından sürekli umutsuzluk pompalanması ile kaybedecek şeyi kalmadığını düşünen abartmıyorum milyonlarca saatli bomba gencimiz.

Ana sorun kaynağı kısacası aile.

Çocuğa ilk terbiyeyi veren, dijital kullanımını sınırlama stratejisi uygulayabilen ve takip edebilen, anormal davranışlarını cezalandıran, normal olumlu davranış sergileyerek örnek olması gereken ebeveyinlerin toplumumuzda artık yok denecek kadar az olması.


235U
Genel Müdür
15 Nisan 2026 16:52

Gördüğünüz üzere mücadele edilmesi imkansız ancak ksımen azaltılarak alışılması gereken vakalar


RotamızAngora
Memur
15 Nisan 2026 17:00

Mersin'de de bir lise öğrencisi okulda silahla yakalanmış.

MEB uyuma! Okulları tatil edip acil eylem planı uygulanmalıdır.

RotamızAngora, 2 saat önce

Sürü psikolojisini tetiklememesi adına MEB'in ilk yaşanan olayda ülke genelinde okulları tatil etme, velilere yönelik tedbir duyurularının yayınlanması gerekliydi. Geç olmadan bir an evvel sıkı tedbirler alınmalıdır.


okuryazar3
Müsteşar
15 Nisan 2026 17:05

sen günaha girme ben sevabına onların atasını ecdadını ihya ederim:)

atahoca, 2 saat önce

Hangi utanmaz mesajları eksiledi bilemiyorum ama eksileyene küfür edeceğim, şimdi.

Ulan... görüntüleri, sınıf içinden resimleri gören ve ses kayıtlarını duyan birisi olarak durumun ne kadar vahim olduğunu bilen vicdan sahibi adam... Nasıl üzülmez.

Arkadaşı eskiden komşu olduğumuz bir okuldan -hem de Maraş'la ve olayla ilgili tanıdığı olmayan- emekli öğretmen gözyaşları içinde aradı. Biz sokaktaki çocuklara bile merhametle bakarken... Şuna bak...

