Editörler : cihan27E.Kayı Han

Emekli olan sürekli işçinin ikramiyesi 1 milyon 986 bin TL memurun 1 milyon 217 bin TL


15 Nisan 2026 15:16
Emekli olan sürekli işçinin ikramiyesi 1 milyon 986 bin TL memurun 1 milyon 217 bin TL

Sosyal medyada gördüm, bu gerçek mi. Acilen işçi kadrosuna geçiş hakkı gelmesi lazım.

M Can
Genel Müdür
15 Nisan 2026 15:36

Bu tablo şu anki durummuş...

Bazıları henüz gerçek sorunun, emeklilik maaş sistemine yansıtılmayan, bordrolarda haricen ödendi gösterilen seyyanen vs.. gibi ilave kalemler olduğunu fark etmiyor,

muhtemelen daha genciz emekliliğe daha çok var diye bunu görmezden geliyor ama işçi / memur maaşlarından, emekliliğe yansıtılan primlerin büyük farkları nedeniyle her sene bu makas daha fazla açılacak. Zamanla bire iki, bire üçe doğru gidecek...

Muhtemelen ilerde de bunu konuşmak için geç kalınmış olunacak...

Memur Sendikalarının umurunda bile değil bu dengesizlik...

