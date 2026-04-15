arabadan inmeme meselesi/kuralı nasıl işliyor ?

merhabalar ben çok sessiz sakin suya sabuna dokunmayan biriyim zaten fakat mesela kaza olsa arabadan inmek tamamen yasaksa mesela trafik nasıl akacak normalde benim bildiğim kaza mahallinin arkasına şehir içinde sanırım 30 metre şehir dışında daha fazla emin değilim ama sanırım 50 metre üçgen yansıtıcı uyarı işareti konulur.

fakat bu arabadan inmeden nasıl olacak aceba ?

yani bence kural mantıklı fakat şekli anlamda nasıl olmalı ben sürücü olarak bilmiyorum. Bildiğim şey ilk yapılması gereken polisi aramak olduğu, diğer bu bahsettiğim hususlar hakkında pek bilgim yok. Allah kaza bela vermesin amin.