Sendikasız öğretmenler eylemlere katılabilir mi?


15 Nisan 2026 16:18
Sendikasız öğretmenler eylemlere katılabilir mi?

İş bırakma eylemine katılabilir mi sorun olur mu?


m.r_f
Genel Müdür
15 Nisan 2026 16:41

Merhabalar, hakkınızda tutanak tutulursa sorun olur. Size önerim eğer bu gün işe gitmediyseniz hemen bi sendikaya üyelik yapmanız. Bu saatten sonra olur mu emin değilim, İstanbulda yaşıyorsanız özelden yazın size yardımcı olmaya çalışayım.


bahçesaray
Şef
15 Nisan 2026 17:46
eyleme katılamaz

hiiammia
Şef
16 Nisan 2026 00:10

Peki sendikalı ve eyleme katılanın ekdersi kesiliyor mu?


Hayydar
Şef
16 Nisan 2026 00:29

Tabii ki kesilir !?

hiiammia, 28 dk. önce

Peki sendikalı ve eyleme katılanın ekdersi kesiliyor mu?

Toplam 4 mesaj

