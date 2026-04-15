Hukuk Mahkemelerindeki Mavi Büyüteç Acilen Eski Haline Döndürülmeli.

Hukuk Mahkemelerinin günahı ne? Ceza Mahkemelerinde değişim yokken, neden hukuk mahkemeleri için böyle bir değişikliğe gidildi. İş verimimiz düştü, 1 dakikalık iş 10 dakikaya çıktı, karar aramak, müzekkere aramak eziyet haline geldi. Neden kolaylaştırmak yerine zorlaştırılıyor bu işler. Yemin ederim bıktım artık şu ekrana girip iki saat evrak aramaya çalışmaktan. Bu işe bakan kimse ve burayı okuyorsa rica ediyorum ekranı eski haline getirin, zaten bitmek tükenmek bilmez bir iş yüküyle uğraşıyoruz ne duruşması bitiyor, ne dava/cevap dilekçesi özeti bitiyor, ne ön incelemesi bitiyor, ne ara kararı bitiyor, ne keşfi bitiyor, ne ihtiyati haczi bitiyor ahtapot gibi her elimizle kolumuzla bir işin ucundan tutmaya çalışıyoruz bir de bu ekran çıktı başımıza.