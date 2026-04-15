Okullara silahlı saldırı


15 Nisan 2026 21:57
önce urfada sonra maraşta yaralı ve ölüler var.

şanlıurfa ve kahramanmaraş okul saldırıları birşeyi anlatıyor.

yöneticiler ne düzeyde akıllı eğitimlidir?

milli eğitim bakanı ne demektedir?

mgk tavsiye niteliği nedir?

terörsüz türkiye okullarda nasıl işlemektedir?

okullar tatil edilmelidir?

imralı ne demektedir?

devlet bahçeli ne diyor?

kurucu önder açıklamaları kin nefret getirmiştir.

şanlı ile kahraman ifadeleri unutulmuştur.

erken seçim ilan edilmelidir.

9 ölü 13 yaralı.


sahip35
Başbakan Müsteşarı
15 Nisan 2026 22:00

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi:

"Tüm bakanlıklarımız üzerine düşen görevi yerine getiriyorlar. Herkes görev alanıyla ilgili gerekli müdahaleleri yapıyor. İçişleri Bakanlığı olarak 4 mülkiye 4 tane polis başmüfettişi görevlendirdi. Adalet Bakanlığımız cumhuriyet savcılarını görevlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığımız gerekli başmüfettiş görevlendirmesini yaptı. Olayları tüm boyutları ile incelemiş olacağız."

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

"Bu vahim gelişmelerin tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması zaruri bir mecburiyettir.

Sosyal medya mecralarının denetimsiz etkisi ve giderek derinleşen akran zorbalığı, maalesef çocuklarımızın ruh dünyasında telafisi güç tahribatlar meydana getirmektedir"

Çok Yazılan Konular

Nato'yu ülkemizden söküp atacağızOkullara silahlı saldırı

Sözlük

kendine geç kalanlar kulübü 4 hangi kitabı okumalı 1 kot kafa 2 Ey dermess 3 gidiş yolundan puan almak 1 güllaç 1 kendi hayatında misafir gibi yaşamak 1 biyomedikal mühendislik 1 herkesleşmek 1 kışı özlemek 1

Son Haberler

Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdilerEğitim-Bir-Sen iş bırakma eylemini iki gün daha uzattıDMM'den iki ildeki okul saldırılarına ilişkin iddialara yalanlamaÖğretmen ve velilerin bulunduğu sohbet grubuna tehdit mesajı atan şahıs tutuklandı'İmamoğlu suç örgütü' davasının 22. duruşması sona erdi

Editörün Seçimi

Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?