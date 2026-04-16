Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Şiddete dayalı oyunların çocuklar üzerinde etkisi.


16 Nisan 2026 00:19
Çocuklamızın ve gençlerimizin birçok sorunları ve soruna yol açacak uyarıcıları var.

Şiddet içeren oyun, film vb. konularda gerek milli gerekse uluslararası tedbirler alınmalı.

Bazı oyunların uyuşturucu ile beraber şizofren etkisi oluşturduğu konusunda duyumlar var.

Konu itibarıyla sadece bir sorunu ele aldım. Yoksa TV'lerimizdeki sahneler, sosyal medyaların yasaklanması değil takibi gibi konulara da değinecektim.


jajacoelho
Genel Müdür
16 Nisan 2026 01:05

kurtlar vadisi etkisi 2007 civarında bitti..o yıllarda tüm olaylar kurtlar vadisine bağlanırdı ..aradan 20 yıl geçti ..o günlerde makineli ile okul baskını olmuyordu bugün oluyor..demek ki mesele dizi film değil..biz de bu devirde yaşıyoruz filmin film oyunun oyun olduğunu biliyoruz


karub9191
Şube Müdürü
16 Nisan 2026 01:08

Saçma sapan ai kaynaklı yorum yapmayın be. Kralını oynadık o oyunların counter halt life vb. Kimi vurduk kimi bıçakladık. Öğrenci disiplin yönetmeliği değişmeden öğretmen eski gücüne ve otoritesine sahip olmadan hiçbir halt değişmez. Gençler de gençler. Ne genci be 16 yaşında herif laftan mı anlar.


atahoca
Müsteşar
16 Nisan 2026 01:19

ai kaynaklı yorumlar değil hocam. Mesele sadece film ve oyun değil bunları besleyen durumlar var. Platformlar ve birbirini etkileme, psikolojik sorunlar, uyarıcılarla yaşanan sorunlar var.

Sadece bu soruna burada değinildi. Yoksa farklı konularda disiplin vb. hususlara değindim, değinildi. Burada farklı bir hususa değinilmiş oldu.

karub9191
Şube Müdürü
16 Nisan 2026 01:33

Hocam 18 yaşından beri oyun oynarım hala da ara ara oynarım. Bu çocuklar da otorite sorunu var. Bu biat etmekle karıştırılmasın. Bunlar büyük küçük bilmiyolar. Bir şekilde öğrenmeleri gerekecek. Disiplin her şeyden öndedir. Görece disiplinli bir okuldayım. Her gün kılık kıyafet kontrolü yaparız. Sakallı makyajlı kimse giremez. Ona rağmen bazen olaylar oluyor okulumuzda çünkü kurala uymayanı atamıyoruz okuldan.etraftaki okullara bakıyorum çiftlik gibi. Böyle olmaz.

graywolf13
Şef
16 Nisan 2026 01:34
bu konu hakkında bilimsel araştırmalar var bir sürü. şiddet olaylarının oyunlarla bir ilişkisinin olmadığı defalarca çalışmalarla kanıtlandı. şu sansürcü zihniyeti bırakın da asıl meselelere odaklanın. okullarda güvenlik ve xray cihazı yok, disiplin yönetmeliği yok, çocuklara biraz sesini yükseltse öğretmen suçlu oluyor. çantalarını arama hakkımız yok. kolaya kaçıp her şeyi oyun ve sinema sektörüne bağlamayın. öğretmen dediğin sanat düşmanı olmamalı. yaşlı öğretmenlerin oyun kültürü olmadığından bu meseleyi kavramaları mümkün değil. otuz beş yaş altı gamer erkek öğretmenler ne dediğimi anlayacaktır.

karub9191
Şube Müdürü
16 Nisan 2026 01:43

Hocaya yüzde yüz katılıyorum. Disiplin değişmeden veliler uzaklaştırılmadan hiçbir şey değişmez. Okulu komple x rayle döşe gene değişmez.

Öğretmenle haksız yere tartıştı mı genç arkadaş bye bye, arkadaşına zorbalık mı yaptı bye bye, derslere kafası mı basmıyor bye bye.

Hem böylelikle sınıf mevcutları da düşer öğretmen her detaya hakim olur. Şimdi okulda girdiğim iki sınıf var aynı sınıf düzeyi. Biri 19 kişi diğeri 31. 19 kişilik sınıfta çıt çıkmaz ve çocuklar bana ben onlara bayılıyorum. 31 kişilik de ise dersin 15 dakikası sus kes yoklama. Böyle olmamalı.

atahoca
Müsteşar
16 Nisan 2026 01:57

Oyun kültürü olmama... Öğrencilerimizin ilgilerini ve dünyalarını bilmek için mecburen bahsettiğiniz şeyleri biliyoruz. Çocuklar da muhabbet arasında bilgiye şaşırıyorlar. Bazılarına maruz kalıyoruz bazılarını da beğeniyoruz. Öğretmenlikten bahsediyoruz, farklı birşey bu. Kalıp düşüncelerinizi bırakmanızı tavsiye ederim.

"Thank You for Smoking" filmi aklıma geldi. Amerikan Psikoloji Derneği'nin farklı sonuç veren araştırmaları da var. Bizzat konu hakkında psikolojik destek alan tanıdıklarım var. Şu anda oyunun adını unuttum ama bıraktıktan sonra ailesine karşı davranışları olumlu yönde değişen çocuklar var. Bahsettiğim oyunlar burada adı geçenler değil. Bazılarını küçük yaştaki kardeşleri ve yeğenleri ile oynamışız. Bizim kontorol ya da gözetimimizde olması bile etkiliyordur. Zaten bunları besleyen durumlar olduğunu yazdım. Burada yazılan ve yazılmayan farklı etkiler var. Tarihi olayla bazen bir sebeple anlatılır halbuki olayları o raddeye getiren onlarca olay vardır. Tıpta da öyle. Bir hastalık insanı etkilese de vücutta iflasa farklı hastalıklarla birleşme etki ediyor. Burada da sadece oyunlar değil birleşen etkenler var. Daha geniş perspektiften bakmak lazım.

guard
Genel Müdür
16 Nisan 2026 04:22

dünyada 3 milyar oyuncu var.anlık oyuncu sayısı 50 milyonun uzerinde o zaman dünyada oyun oynadıgı icin katliam olması lazım.siz buna inandınız mı?temel sorun otorite .temellden otorite ye disiplene alışAcak ?ortaya bi yem attılar kurtuldular iste.oyun muş kac bin kez oynadı herkes .google yazarsanız dunyadaki oyuncu adedini herseyi gorebilirsiniz.oyunmus buna mı inandınız? her tür bozuk diziler ve otorite boslugu


0109
Memur
16 Nisan 2026 07:10

Evet hocalarım teşhis tedavi hemen konuldu hazır maşallah.Hep bilgisayar cep telefonu suçlu teknoloji kahrolsun öylemi.Bu çok kolay ya at çamuru izi kalsın geriye tozu kalsın.bizde telefon bilgisayar kullanıyoruz 30 senedir şükür kimseyi vurmadık.bu hep böyleydi zaten böökler haklı onlar ne derse o bize susmak yakışır.bize böyle öğretildi.ben duygularımı düşüncelerimi yazmıyayım böyle daha iyi .

Toplam 9 mesaj

