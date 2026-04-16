İHRAÇ POLİS BULUNDURMA RUHSATLI SİLAH ALABİLİYOR MU?


16 Nisan 2026 10:16
Merhabalar, adli dosya yok, egm eski personeliyim hukuki süreç devam ediyor, bulundurma ruhsatlı silah alabiliyor muyuz bilgisi olan var mıdır

88my
Genel Müdür
16 Nisan 2026 10:36

tamamen sivil prosedür işlemekte hem ruhsat harcı, kart ücreti vb. diğer vergileri ödemen gerekli ayrıca dilekçenin valilik tarafından incelenip kabul edilmesi lazım, tabii adli sicil kaydının olmaması da gerekiyor. Bunları sağladıktan sonra valilik izin verirse bulundurma alabilirsin. Çok geçerli bir sebebin yok ise genelde red verirler bilgin olsun.


parola3434
Memur
16 Nisan 2026 10:51
peki ödeme kısmı tamamlandıktan sonra mı valilik onayına gidiyor yoksa diğer türlü mü? uğraştıktan masraf yaptıktan sonra bide red verilirse boşuna masrafa girmiş olmayalım bilgin var mdıır
Srkan112
Şube Müdürü
16 Nisan 2026 11:10
Bunu bende araştırdım Yivsiz tüfek almak için ama ihraç olana vermiyorlar. Şartlara yazmışlar zaten aşağı bırakıyorum maddeyi. Boşuna uğraşmaya değmez gidip de silah ruhsata oradaki Çalışanların bize vebalı gibi sen ihraç sın sana vermiyorlar dediğini yüzümüze söylemesinler bari "" disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlara veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenlere ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlara silah bulundurma ruhsatı verilmez "" "
