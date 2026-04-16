İş bankası takip borcu tahsilatı

Merhabalar herkese, icralık durumdayım, iş bankasına da icra ama sırasını bekliyor ama maaş dışı bütün parayı kesiyor. Yeni geçtik iş bankasına, Ek ders ücretinde de hali hazırda 1/4 kesinti var gerisi yatıyordu. Şimdi iş bankası takas yoluyla takip borcu tahsilatı adı altında ek dersi keser mi, sonuçta maaş adı altında değil ama kamu ödemesi eft veya havale değil, bunu keser mi acaba?

