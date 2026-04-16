Okullarda Profesyonel Güvenlik Ağı Kurulmalı

Malum son olaylardan sonra okullarımızdaki güvenlik açığı iyice gün yüzüne çıktı. Nacizane tavsiyem okul polisi gibi garip bir uygulama getirilmemesidir. Okul, doğası gereği pedagojik bir alandır ve kapısında veya koridorunda sürekli üniformalı, silahlı bir polis figürünün olması çocukların psikolojisi üzerinde "güven" değil, "baskı ve korku" hissi yaratabilir. Eğitim yuvasını kışla atmosferine sokmanın kimseye faydası yok. Polisin görevi sokaktaki asayişi sağlamak, suçu önlemek ve suçluyu kovalamaktır. Polisi okulun kapısında 8 saat nöbetçi gibi dikmek, hem emniyet teşkilatına büyük bir personel yüküdür hem de polisin asıl uzmanlık alanını verimsiz kullanmaktır. Bu ülkenin polisini her işe koşturmaktan vazgeçmemiz lazım artık.

Bu bakımdan, önerim; her okula biri kadın biri erkek olmak üzere iki profesyonel özel güvenlik personeli atanmasıdır.

Özel güvenliğin yetkisi sınırlı olabilir ama "caydırıcılığı" ve "ilk müdahale" hızı hayati önem taşır. Polisin her okulda 7/24 sabit durması personel sayısı nedeniyle imkansız görünüyor. Ancak profesyonel bir özel güvenlik personeli; okula giren çıkanı kontrol eder, okul polisine anlık istihbarat sağlar ve bir olay anında kolluk kuvvetleri gelene kadar altın değerinde olan o ilk birkaç dakikayı yönetir. Hiç yoktan çok daha iyidir.

Bu arada sakın hangi bütçeyle filan demeyin, size cevabım, "çocuğun hayatının bedeli hangi bütçeyle ölçülebilir?" sorusu olur...