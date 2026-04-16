Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Okullarda Profesyonel Güvenlik Ağı Kurulmalı


16 Nisan 2026 13:56
Malum son olaylardan sonra okullarımızdaki güvenlik açığı iyice gün yüzüne çıktı. Nacizane tavsiyem okul polisi gibi garip bir uygulama getirilmemesidir. Okul, doğası gereği pedagojik bir alandır ve kapısında veya koridorunda sürekli üniformalı, silahlı bir polis figürünün olması çocukların psikolojisi üzerinde "güven" değil, "baskı ve korku" hissi yaratabilir. Eğitim yuvasını kışla atmosferine sokmanın kimseye faydası yok. Polisin görevi sokaktaki asayişi sağlamak, suçu önlemek ve suçluyu kovalamaktır. Polisi okulun kapısında 8 saat nöbetçi gibi dikmek, hem emniyet teşkilatına büyük bir personel yüküdür hem de polisin asıl uzmanlık alanını verimsiz kullanmaktır. Bu ülkenin polisini her işe koşturmaktan vazgeçmemiz lazım artık.

Bu bakımdan, önerim; her okula biri kadın biri erkek olmak üzere iki profesyonel özel güvenlik personeli atanmasıdır.

Özel güvenliğin yetkisi sınırlı olabilir ama "caydırıcılığı" ve "ilk müdahale" hızı hayati önem taşır. Polisin her okulda 7/24 sabit durması personel sayısı nedeniyle imkansız görünüyor. Ancak profesyonel bir özel güvenlik personeli; okula giren çıkanı kontrol eder, okul polisine anlık istihbarat sağlar ve bir olay anında kolluk kuvvetleri gelene kadar altın değerinde olan o ilk birkaç dakikayı yönetir. Hiç yoktan çok daha iyidir.

Bu arada sakın hangi bütçeyle filan demeyin, size cevabım, "çocuğun hayatının bedeli hangi bütçeyle ölçülebilir?" sorusu olur...


siyahbeyaz88
Genel Müdür
16 Nisan 2026 15:12
bu saldırıları yapanlar dışarıdan herhangi biri değil okulun kendi öğrencileridir, bir polis ya da güvenlik tek başına üçyüz beşyüz öğrenciyi tek tek nasıl kontrol etsin öyle bir şey kolay mı bunun tek çözümü öğretmenlerdir psikolojik sorunlu veya şiddete mehilli çocuk varsa gözlem altına alacaklar ailesiyle birlikte diğer kurumlarla koordineli bir şekilde çözüm üretecekler

reis73
Daire Başkanı
16 Nisan 2026 16:16

En büyük çözüm oyun ve sanal Kumar ülkemizde erişim yasağı sağlanmalı

mühendis ali arkadaşın hakkını vererek yapacağı meslekler 2 güllaç 3 gidiş yolundan puan almak 1 ÖTV muafiyetinin reddedilmesi 1 Öğretmen olmak 3 biyomedikal mühendislik 1 çocuk tabutu:zamanın utancı 1 platformlarına göre film/dizi önerileri 1 dizi önerileri 1 insanların sevgiye muhtaç olması 1

