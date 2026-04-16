Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

16 Nisan 2026 18:24
Aile çocuğun durumunu kabul etmiyor.

Son yılların kalıplaşmış cümleleri arasında ilk sırada.

Şimdi son olayda o kadar bariz olaylar anlatılıyor ama anahtar cümle "aile durumu kabul etmedi".

Yıllarca söylemiş öğretmenler. Bir adım atılmamış.

Adamın ifadesinde şöyle bir şey de var. Emniyet psikologuna gitmiş psikolog sorun yok çocuk çok zeki demiş.

Sonrasında Özel psikolog toplumla uyum problemleri var psiyatrik tedavi gerekebilir demiş.

Babası da bütün bunlara rağmen ne yapmış? Emniyet poligonuna götürüp atış eğitimi vermiş. Arkadaşları atıyormuş da özenmiş.

Kaç yaşında? Poligonda ne işi var? Sonra efendim öğretmenler eğitememiş.

Yıllardır söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Bizde sürekli aileyi eğitimin içine sokma gayreti var. Tam tersi. Aile mümkün olduğunca eğitimden okuldan karar mekanizmasından uzak kalacak. Gönüllülük esası her konu için geçerli olamaz. Çocuk da gelişim bozukluğu var. Ram'a yönlendiriyoruz. Gönüllülük esas. Gelmezse bir şey yapamayız. Böyle bir dünya olmamalı.

Daha siyasi bağlantılarla ortadan kaybolan raporlardan, verilmeyen cezalardan bahsetmiyorum bile.

Bundan sonra ne olacak? Hepinizin en iyi bildiği üzere: hiçbir şey olmayacak. Değişmeyecek.


atahoca
Müsteşar
16 Nisan 2026 18:39

Rehberlik Servisi'nin sevklerinde zorunlu ve kapasamlı inceleme (zaten okullar bu işi kolay kolay istemiyor) ve gerekirse Aile Bakanlığı'nın devreye girmesi akla geldi.

Burada da insanlar artık siyaset ve bürokrasiden çekiniyorlar.

Aklıma eski okullarımdan birindeki bir olay geldi. Sınıf Rehber Öğretmeni arkadaş çocuğun çantasında oyun kağıtları, sigara ve tiner bulup velisi çağırmıştı. Velisi (annesi) benim çocuğum yapmaz demiş. Muhtemelen tartıştılar da... Arkadaş (öğrenciyi düşünen, üzerlerine eğilen bir hanımefendiydi) öğretmenler odasına geldiğinde sigarayı, oyun kağıtlarını buruşturup sinirle çöpe atarken "ben senin çocuğunun düşmanı mıyım ya" diyordu. Sınıfta da kaldı. Ertesi sene hergün babası çocuğu okula getiriyor, çocuk arka taraftan yine kaçıyordu. Bu sefer babasını yakaladım. Siz istediğiniz kadar okula bırakın, böyle böyle diye anlattım. Hocam, ne yapacağız, dedi. Çocuğu çevresinin değişmesi gerektiğini, çok uzak bir yere taşınmalarını vs. şeyler söyledik. Hocam, ben de isterim ama nasıl taşınayım, imkanım olsa taşınırdım demişti... Mutlu son olmuyor.

Başka okulda, 30 yaşlarındaki adamla arabada görüp koşup sıkıntılı an öncesi kurtaran arkadaşa da benzer bile değil, ne karışıyorsunuz, tepkileri... Ve aradan bir süre geçtikten sonra o adamla çocuğun kaçması ve diğer velinin gelip okulda ne oldu bilginiz var mı, diye çırpınışları ve durumu anlatıldığında keşke bana söyleseydinizler...

Maalesef, maalesef...


uzmanogretmjen
Aday Memur
16 Nisan 2026 19:35

annesi öğretmen ...


uzmanogretmjen
Aday Memur
16 Nisan 2026 19:51

link paylaşmak sanırım yasak lakin yenişafak gazetesinin bir videosu var youtube da çocuğun whatsapp resmi bir incel resmiymiş yani cinsel ilişki yaşamak isteyip yaşayamayan kişiye deniyormuş arkadaşlarının sevgilisi varsa bunun yoksa o olabilir mi

Toplam 3 mesaj

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi

