Aile çocuğun durumunu kabul etmiyor.

Son yılların kalıplaşmış cümleleri arasında ilk sırada.

Şimdi son olayda o kadar bariz olaylar anlatılıyor ama anahtar cümle "aile durumu kabul etmedi".

Yıllarca söylemiş öğretmenler. Bir adım atılmamış.

Adamın ifadesinde şöyle bir şey de var. Emniyet psikologuna gitmiş psikolog sorun yok çocuk çok zeki demiş.

Sonrasında Özel psikolog toplumla uyum problemleri var psiyatrik tedavi gerekebilir demiş.

Babası da bütün bunlara rağmen ne yapmış? Emniyet poligonuna götürüp atış eğitimi vermiş. Arkadaşları atıyormuş da özenmiş.

Kaç yaşında? Poligonda ne işi var? Sonra efendim öğretmenler eğitememiş.

Yıllardır söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Bizde sürekli aileyi eğitimin içine sokma gayreti var. Tam tersi. Aile mümkün olduğunca eğitimden okuldan karar mekanizmasından uzak kalacak. Gönüllülük esası her konu için geçerli olamaz. Çocuk da gelişim bozukluğu var. Ram'a yönlendiriyoruz. Gönüllülük esas. Gelmezse bir şey yapamayız. Böyle bir dünya olmamalı.

Daha siyasi bağlantılarla ortadan kaybolan raporlardan, verilmeyen cezalardan bahsetmiyorum bile.

Bundan sonra ne olacak? Hepinizin en iyi bildiği üzere: hiçbir şey olmayacak. Değişmeyecek.