Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Zabıt Katiplerine bilirkişilik engeli !!!!


Zabıt Katiplerine bilirkişilik engeli !!!!

Arkadaşlar zabıt katipleri ve müdürlere ?ses ve görüntü kayıtlarının metin haline dönüştürülmesi? uzmanlığı verilmekteydi. Bu seneki bilirkişilik alımlar ile birlikte bu uzmanlığın ismini ?ses kayıtlarının metin haline dönüştürülmesi? olarak değiştirdiler ve yeni bir uzmanlık çıkardılar ?adli görüntü ve adli ses incelemeleri ve çözümlemeleri? diye fakat duyumlarıma göre bu uzmanlığı zabıt katiplerine vermeyecekler, sadece ses kayıtlarının metin haline dönüştürülmesini verecekler, bu da sadece ses çözümlemesi yapabileceğimiz anlamına geliyor. Dosya sayısı %90 hatta %100 düşecek.

Adli görüntü inceleme ve adli iletişim tespiti konuları zabıt katiplerinin zaten yapmış olduğu işlerdir. Bu uzmanlıklar verilmemesi durumunda adliye personelinin ek gelir kapısı sonsuza kadar kapanacaktır.

Başvurular kapanalı 2-3 ay oldu, haziran da sonuçlar açıklanacak fakat hiçbir sendika bu durumu gündeme getirmedi. Zamanında havuz parası nasıl sonlandıysa aynısı yapılıyor, bu konuda tepki koymak ses çıkarmak için ne bekliyorsunuz?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi

