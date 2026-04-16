Öğretmene Verilen Değer


16 Nisan 2026 20:52
Böyle bir başlık göremedim.


atahoca
Müsteşar
16 Nisan 2026 20:57

Başlık genel birçok konuyu kapsıyor. Fakat bu mesaja has olarak gündemden bir şey paylaşacağım.

Birçok haber kanalı/sitesinde bir öğretmen ve dokuz öğrencilerimizin şehit (5 durumu kritik var) olduğu saldırının önlenmesinde kahramanlıkla ilgili haberler yapılmış. Ve bir kişi kahraman ilan edilmiş. İlgili haberi değerlendirmek ayrı bir konu fakat bu başlıklarda ve böylesine bir olayda dahi hak hak sahibine teslim edilmemiş.

Kahraman aranıyorsa kendisi gelmeden önce çocuğu canı pahasına zapteden öğretmen ve kantinci kahramandır. 10-11 yaşındaki çocuklar pencereden atlarken canı pahasına orayı terketmeyip ağuşunu açanlardır, kahraman. Ve isimleri bilinmeyen diğerleri...

Evet, bu vefat varken bunun da lafı belki yapılmamalıydı ama maalesef arkadaşlarımızın vazife ve fedakarlığından bahsetmeden duramadım.

Çok Yazılan Konular

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırı.Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıSiverek'te okula düzenlenen silahlı saldırı.Şiddete dayalı oyunların çocuklar üzerinde etkisi.23 Nisan kutlamaları ertelenmeliSorun ne? Çözüm ne?Suça sürüklenen çocuklar sorunu.Ek ders ücretinin aşırı düşük kalmasıAynı ilde 5 yıldır görev yapıyorum il dışı tayin isteyebilir miyimTubitak projesinde sadece zümre başkanının isminin yazılması.

Son Haberler

Siverek'te okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı4 çocuk annesi kadını öldürdü, ardından bileklerini kestiErdoğan'dan dünya liderlerine: 80 yıllık sistem meşrutiyetini yitirdiRutte: Ankara zirvesini sabırsızlıkla bekliyorum'Bayğaralar' suç örgütü operasyonunda 216 şüpheli ve 5 suça sürüklenen çocuk tutuklandı

Editörün Seçimi

Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramŞu an ne dinliyorsunuz?Memurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEmniyet ReformEminevime girilir mi?Mesai ücret: Maaşa ek 17 bin TL!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?