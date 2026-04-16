Öğretmene Verilen Değer

Başlık genel birçok konuyu kapsıyor. Fakat bu mesaja has olarak gündemden bir şey paylaşacağım.

Birçok haber kanalı/sitesinde bir öğretmen ve dokuz öğrencilerimizin şehit (5 durumu kritik var) olduğu saldırının önlenmesinde kahramanlıkla ilgili haberler yapılmış. Ve bir kişi kahraman ilan edilmiş. İlgili haberi değerlendirmek ayrı bir konu fakat bu başlıklarda ve böylesine bir olayda dahi hak hak sahibine teslim edilmemiş.

Kahraman aranıyorsa kendisi gelmeden önce çocuğu canı pahasına zapteden öğretmen ve kantinci kahramandır. 10-11 yaşındaki çocuklar pencereden atlarken canı pahasına orayı terketmeyip ağuşunu açanlardır, kahraman. Ve isimleri bilinmeyen diğerleri...

Evet, bu vefat varken bunun da lafı belki yapılmamalıydı ama maalesef arkadaşlarımızın vazife ve fedakarlığından bahsetmeden duramadım.